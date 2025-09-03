Acht Monate nach der Eröffnung des Mount Med Resort in Tirol eröffnet das Gesundheitsresort nun seine exklusive Chalet Collection. 14 Chalet-Suiten mit je 115 m² bilden diskrete Rückzugsorte für personalisierte Gesundheitsreisen in der Natur. Zugleich wurde eine neue Private Spa Suite für exklusive Wellbeing-Erlebnisse im Medical Spa eröffnet. Still und stilvoll entfaltet sich der Luxus in der neuen Chalet Collection. Eingebettet in die unberührte Natur des Hochtals Wildschönau in den Kitzbüheler Alpen bieten sie Ruhe, Prävention und Regeneration. Verschiedene Themenschwerpunkte sind auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten. Großzügige Salons empfangen mit einem entspannenden Farbkonzept und selektierten Designstücken. Die Fitness Chalet Suiten mit Terrasse laden zu Personal Yoga Sessions im privaten Grünen, während die Select Spa Chalet Suiten mit einem privaten Behandlungsraum und einer privaten Spa-Oase Wohlbefinden versprechen. Die Superior Mountain Chalet Suiten bieten ein individuelles Rückzugserlebnis für Ruhe- und Erholungsuchende. Besonderes Highlight sind die Private Health Services der Chalet Collection. Eine Mentaltrainingseinheit oder Biohacking-Session sorgt für eine entspannte Ankunft. Der Aufenthalt wird von einem persönlichen Health Concierge begleitet, der direkt in der Chalet Suite berät. Personal Trainings und ausgewählte Coachings sowie therapeutische Behandlungen können direkt in der Suite gebucht werden. Exklusive Spa- und Treatmenterlebnisse bietet zudem die neu eröffnete Private Spa Suite im Medical Spa des Resorts. Ein privater Kochkurs mit Executive Chef Phillip Schnabel vermittelt, wie gesunder Genuss auch zu Hause gelingt. Nach dem Aufenthalt profitieren Gäste von einer telemedizinischen Nachbetreuung, die die Wirkung des Aufenthalts nachhaltig unterstützt. Das ganzheitliche Medical Spa des Mount Med Resorts basiert auf der evidenzbasierten Mylife Changer Methode. Basis ist der KI-gestützte Metabolic Blueprint, der zentrale Stoffwechsel- und Gesundheitsparameter sowie das biologische Alter erfasst. Darauf aufbauend werden Behandlungs- und Ernährungsprogramme individualisiert. www.mountmedresort.com

Aufmacherbild: Michael Huber