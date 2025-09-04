Das Mandarin Oriental Mailand lanciert anlässlich seines 10-jährigen Jubliäums eine Reihe von Erlebnissen, die seine tiefe Verbundenheit mit der Stadt zelebrieren. Vom kulturellen Erbe Mailands über die innovative Küche von Chefkoch Antonio Guida und die Cocktails im Mandarin Garden bis hin zur wohltuenden Entspannung im The Spa: Jede Facette spiegelt die Vielfalt einer der berühmtesten Destinationen der Welt wider. Im The können Gäste ein Wellness-Erlebnis genießen, das von Mailands wertvollem Safran inspiriert ist, einem Gewürz, das eng mit der Tradition der Stadt verbunden ist. Das „Golden Saffron-Ritual“ ist eine ganzheitliche Reise, die mit einem Fußritual beginnt, das Verspannungen löst und den Körper auf tiefe Entspannung vorbereitet. Anschließend folgt ein sanftes Ganzkörperpeeling, das die Haut behutsam revitalisiert, bevor eine Anti-Stress-Massage mit Safranöl alle verbleibenden Verspannungen löst. Daraufhin sorgt ein Safran-Gesichtspeeling für sichtbar erfrischte, geschmeidige und straffere Haut. www.mandarinoriental.com

