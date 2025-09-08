Um das Gästeerlebnis neu zu definieren und gleichzeitig den unverwechselbaren Charakter der einzelnen Häuser zu erhalten, führt Fairmont Hotels & Resorts weltweit umfassende Renovierungen durch. Wie die Marke von Accor mitteilt, liegt der Fokus dabei auf Design und Gastlichkeit. Laut Omer Acar, Chief Executive Officer von Fairmont Hotels & Resorts, soll damit den sich wandelnden Erwartungen zeitgenössischer Reisender Rechnung getragen werden. Neben neu ausgestatteten Zimmern und Suiten sollen zusätzliche Annehmlichkeiten für die Gäste hinzukommen. Renoviert werden u.a. das Fairmont Le Montreux Palace (Montreux/Schweiz), The Savoy (London/UK) und das Fairmont Grand Hotel Geneva (Genf/Schweiz). www.fairmont.com

