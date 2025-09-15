Primus Communications GmbH (PrimCom), eine auf Tourismus und Reisen spezialisierte Kommunikationsagentur mit Hauptsitz in Zürich sowie Büros in Berlin und Wien, reagiert auf die steigende Nachfrage aus der Hotellerie aus dem DACH-Raum und gründet eine eigene Hospitality-Unit. Mit der Gründung will PrimCom klare Strukturen schaffen. „Mit der neuen Einheit können wir Hospitality-Kunden aus dem gesamten DACH-Raum in Zukunft noch gezielter und effizienter unterstützen», so Vanessa Bay, Inhaberin und Geschäftsführerin von PrimCom. Geleitet wird die neue Unit in Zukunft von Sophie Grüber. Sie arbeitet seit 2014 für PrimCom und betreut bereits jetzt zahlreiche Hotelkunden. Mit der Hospitality-Unit unterstreicht PrimCom den Anspruch, als Partner der Hotellerie maßgeschneiderte Kommunikationslösungen zu entwickeln – von strategischen Konzepten über Media Relations bis hin zu Social Media und Krisenkommunikation. Eine eigene Landingpage wird die verstärkte Ausrichtung künftig auch online sichtbar machen. Ziel ist, die neue Unit mittelfristig auch personell und im DACH-Raum auszubauen. Die Gründung der neuen Einheit hat keinen Einfluss auf das Tagesgeschäft von PrimCom. Bestehende Kunden profitieren wie bisher weiterhin von der Betreuung und der Expertise des erfahrenen Teams. www.primcom.com