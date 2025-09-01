-Advertorial-

Die Südtiroler Dolomiten sind immer eine Reise wert, doch der Herbst mit seinen goldenen Wäldern und glühenden Gipfeln hat es besonders in sich. Eine gute Gelegenheit, das ADLER Spa Resort DOLOMITI und das ADLER Spa Resort BALANCE in Gröden zu besuchen! Beide Häuser sind zauberhaft ins Dorf St. Ulrich eingebettet und über einen Gang verbunden. Das Spa mit Park und Weitsicht teilen sie sich, und doch haben sie auch ihre eigenen Stärken.

Im ADLER Spa Resort DOLOMITI bietet das Aktivprogramm täglich Abwechslung, von der Panoramawanderung bis zur E-Bike-Fahrt. Im benachbarten ADLER Spa Resort BALANCE liegt der Fokus eher auf sanfter Bewegung und bewusster Erholung in der Natur.

(Foto: Alex Filz) Herbstlich relaxen können Gäste im ADLER Spa. In der Wasserwelt laden Innen- und Außenpools zum Abtauchen ein. Auch in den Saunen am See (Adults only) und im AGUANA Spa für alle fällt der Blick direkt auf die Bilderbuchlandschaft vor der Tür. Noch tiefer regenerieren können Dolomitenbesucher bei einer Behandlung mit der hochwertigen ADLER Aktivkosmetik.

Im ADLER Spa Resort BALANCE für Erwachsene lautet die Devise: „Urlauben Sie (sich) gesund.“ Ob Detox oder Longevity-Treatment: Die Gesundheit steht im Mittelpunkt und ein eigenes Ärzteteam ist vor Ort. (Foto: Alex Filz)

In beiden Häusern wird großer Wert auf lokale Zutaten gelegt. Frische Produkte verwandeln sich in vitale Feinschmeckergerichte oder regional-mediterrane Gourmetspeisen. So kommt auch in der Küche das Motto der Häuser zum Tragen: Let your soul fly!

(Foto: Alex Filz)

Aufmacherbild: Alex Filz