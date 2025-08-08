Mandarin Oriental hat mit Teams des Global Wellness Institute und BBC StoryWorks Commercial Productions an der dritten Staffel von „In Pursuit of Wellness“ zusammengearbeitet, einer sorgfältig zusammengestellten Markenserie, die sich mit globalen Ansätzen zum Thema Wohlbefinden befasst. Die neue Staffel, die gerade gestartet ist, präsentiert Geschichten aus aller Welt, darunter drei eindringliche Episoden, die in den Hotels von Mandarin Oriental spielen und zeigen, wie altehrwürdige Heiltraditionen auch heute noch moderne Wellness-Reisen prägen. Der Beitrag von Mandarin Oriental unterstreicht das Engagement der Gruppe für Storytelling als wirkungsvolles Mittel für erlebnisorientierte Gastfreundschaft.

Einzigartige kulturelle Erzählungen

Jede Mandarin Oriental-Episode präsentiert eine einzigartige kulturelle Erzählung, die mit ihrem jeweiligen Drehort verwurzelt ist:

• The Art of Movement in Peking: Diese Folge befasst sich mit der anmutigen Disziplin des Tai Chi und zeigt, wie diese Praxis im modernen China weiterlebt und bei einer neuen Generation Anklang findet. Der Film wurde im Mandarin Oriental Qianmen in Peking und im Mandarin Oriental Wangfujing in Peking gedreht und ermöglicht einen poetischen Einblick in eine sich weiterentwickelnde Tradition.

• Alte Weisheit im modernen London: Im Mandarin Oriental Hyde Park in London zeichnet die Erzählung den Einfluss von Professor Ke nach, einem langjährigen Praktiker der traditionellen chinesischen Medizin, dessen Philosophie weiterhin die Behandlungen und Therapien des Spas prägt.

• Das duftende Erbe Omans: Diese Geschichte dreht sich um die rituelle Verwendung von Düften in der omanischen Kultur und nimmt Gäste auf eine Reise durch alte Duftpraktiken mit, die jetzt im Mandarin Oriental, Muscat in Zusammenarbeit mit dem lokalen Luxusparfümhersteller Amouage erlebt werden können.

Jede Geschichte wurde so gestaltet, dass sie authentische Wellness-Erzählungen beleuchtet, die zum Nachdenken anregen und kulturelle Wertschätzung fördern. In der eleganten, stimmungsvollen Umgebung der Mandarin Oriental Hotels laden diese Reisen die Zuschauer dazu ein, sich mit Traditionen auseinanderzusetzen, die seit Generationen Harmonie und Widerstandsfähigkeit fördern. Anschauen kann man sich die Serie hier