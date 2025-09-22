Rosewood Munich und Dr. Julia Czechner Kooperation im Asaya Spa Rosewood Munich und Dr. Julia Czechner sind eine Kooperation eingegangen, in deren Mittelpunkt die Verbindung von medizinischer Hautpflege und regenerativen Anwendungen mit einem luxuriösen Umfeld steht, das Ruhe, Achtsamkeit und persönliche Betreuung in den Vordergrund stellt. Dr. Julia Czechner, Ärztin und Expertin für Hautgesundheit, führt ihre Praxis in München, wo sie auch ihre eigenen Pflegeprodukte entwickelt und produziert. Ihre medizinische Expertise fließt unmittelbar in die Gestaltung individueller Behandlungen ein, die modern und gleichzeitig wissenschaftlich fundiert sind.

Mit dem Asaya Spa etabliert Rosewood Munich gemeinsam mit Dr. Julia Czechner ein Medical Spa, das einen ganzheitlichen Ansatz mit Wissenschaft und medizinischer Kompetenz mit den Grundsätzen luxuriöser Spa-Kultur vereint. Ein zentrales Element der Partnerschaft sind die Vitamin-Infusionen, die individuell abgestimmt werden. Hinzu kommen die exklusiven Medical Spa Facials, die von Dr. Czechner persönlich für das Hotel konzipiert wurden. Zu den Behandlungen zählen u.a. medizinische Peelings, Microneedling oder Lymphdrainagen. Die Medical Facials sind klar auf Regeneration, Hautgesundheit und Anti-Aging ausgerichtet. Das Ergebnis ist ein ganzheitliches Wellness-Konzept, das neue Maßstäbe für anspruchsvolle Gäste setzt. www.rosewoodhotels.com/de/munich