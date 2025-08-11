Der erste Spatenstich markiert eine der größten Investitionen der Hotellerie im Schwarzwald: Mit einem Investitionsvolumen von über 20 Millionen Euro soll das Hotel Kronelamm in Zavelstein umfänglich erweitert werden. Die Hoteliersfamilie Berlin bezeichnet das Projekt als bisher größte Erweiterung in der Geschichte des Hauses. Geplant ist u.a. der Bau von 29 neuen Zimmern und Suiten, einige davon mit Saunen oder Whirlpools. Auch ein Parkhaus mit 100 Stellplätzen, E-Ladestationen, einem Fahrradraum und direktem Anschluss ans Hotel ist vorgesehen. Zentral ist die Vergrößerung des Spa. Es soll einen großen Panorama-Innenpool, einen Infinity-Outdoor-Whirlpool sowie zusätzliche Warmbade-Saunaangebote bekommen. Ferner entstehen neue In- und Outdoor-Ruhebereiche und weitere Behandlungsräume. Neben einem neuen Fitnessraum soll das Spa außerdem einen Yoga- und Gymnastikbereich erhalten. Erweitert werden zudem das Hotelrestaurant und die -terrasse. Das Gourmetrestaurant mit Michelin-Stern wird künftig im Haupthaus mit Blick auf den Schwarzwald untergebracht. Während des Umbaus wird das Haus uneingeschränkt weiterbetrieben. Die Maßnahmen sollen Ende 2026 abgeschlossen sein. www.kronelamm-schwarzwald.de