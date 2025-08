GEWINNER Long Beach Resort Belle Mare

Mitten im Grünen: Das weitläufige Spa hat 12 Behandlungsräume, eine Saftbar und Heilkräuter aus dem Hotelgarten (Foto: Jean-Bernard ADOUE)

Ob Klangreise, Hamam oder Sunrise-Yoga – das neue Wellnesskonzept Glow by Sunlife ist so vielfältig wie die Insel selbst. Übrigens: Das Spa des Resorts umfasst 2500 Quadratmeter – und ist damit eines der größten auf Mauritius.

Wellness mit Wow-Effekt Wer das Long Beach Resort betritt, taucht ein in eine tropische Oase, in der sich Beach-Vibes mit modernem Insel-Flair vermischen. An der Ostküste von Mauritius gelegen, direkt am legendären Belle Mare Beach – dem längsten Strand der Insel – begeistert das 5-Sterne-Resort mit türkisblauer Lagune, Design im Beach-House-Stil und einem lebhaften Piazza-Zentrum – perfekt für Genießer, Familien und Freigeister. Die 255 Meerblick-Zimmer, eingebettet in eine weitläufige Gartenlandschaft mit 1900 Kokospalmen, spiegeln die Naturverbundenheit des Resorts wider.

Ganz neu: das revolutionäre Spa-Konzept Glow by Sunlife. Hier wird Wellness zur Erlebnisreise – mit Ritualen, die auf den drei Säulen Elemental Energy, Nurturing Energy und Creative Energy beruhen. Naturheilmittel aus Kokos, Moringa und Meersalz? Kommen direkt aus dem Garten! Tanz, Klang und Sandmandalas? Gehören zum kreativen Entspannungsprogramm. Achtsamkeit, Detox-Küche und Klangtherapie verbinden sich mit lokalen Traditionen, nachhaltigen Produkten und Workshops zum Mitmachen. Neu ist auch die Kooperation mit dem lokalen Naturkosmetik-Hersteller Indika – Gäste können dessen Felder im Ferney-Tal besuchen www.yoursunlife.com

NOMINIERT Palazzo Fiuggi Fiuggi

Ein Erlebnis für alle Sinne: Das hauseigene Medical Spa des Palazzo Fiuggi umfasst 6000 Quadratmeter mit 39 Behandlungsräumen und modernster Technik (Fotos: Tyso Sadlo)

Wissenschaft trifft Eleganz Nur 50 Minuten von Rom entfernt liegt Palazzo Fiuggi, ein Rückzugsort, der medizinische Exzellenz mit ganzheitlichem Wohlbefinden verbindet. Inmitten eines acht Hektar großen Parks bietet das historische Anwesen modernste Diagnostik, traditionelle Heilverfahren und eine Architektur, die historische Eleganz mit High-End-Wellness verbindet. Die Programme – von Detox über Longevity bis hin zu ganzheitlicher Frauengesundheit – werden von internationalen Experten maßgeschneidert. Zentral ist das Heilwasser von Fiuggi, ergänzt durch eine „Food as Medicine“-Küche von 3-Sterne-Koch Heinz Beck. Bewegungsanalyse mit HPM-Technologie, Ayurveda, Thalasso, Schlafmedizin und Ästhetik runden das Angebot ab. Seit 2025 setzt das Haus auf mehr Flexibilität mit kürzeren Aufenthalten und modularen Zusatzpaketen. www.palazzofiuggi.com

NOMINIERT Kuda Villingili Resort Maldives Kaafu Atoll

Im Zentrum von Kuda Villingili liegt der längste Pool der Malediven – 150 Meter pure Entspannung, umgeben von Cabanas, Palmen und stilvollen Sonnenliegen. Drum herum: private Villen am Strand oder über dem Wasser, alle mit Pool, Meerblick und viel Raum für Rückzug und Ruhe

Traumurlaub Kuda Villingili ist mehr als ein Inselresort – es ist ein Refugium für anspruchsvolle Reisende, die tiefer eintauchen wollen. Das Spa liegt auf einer separaten Insel, erreichbar über einen Steg, und bietet acht Überwasser-Villen mit spektakulärem Ozeanblick. Ayurvedische Therapien wie Shirodhara, Signature-Vierhandmassagen und Rituale mit natürlichen Produkten schaffen eine ganzheitliche Erfahrung. Yoga-Sessions bei Sonnenaufgang, Meditation und Detox-Menüs ergänzen das Programm. Wer Entspannung mit Exzellenz verbinden will, findet hier das Beste aus Ost und West – mitten im Indischen Ozean. Selbst die Lage am legendären Surfspot „Chickens Break“ fügt sich nahtlos ins Konzept aus Bewegung, Achtsamkeit und Stil. www.kudavillingili.com

Aufmacherbild: Long Beach Resort Belle Mare/Jean-Bernard ADOUE

Alle Preisträger der diesjahrigen SPA Star Awards stellen wir Ihnen hier vor: