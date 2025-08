Schlossanger Alp. Das 4-Sterne-Hotel bei Pfronten hat nach mehrjährigen Bauarbeiten sein Spa runderneuert und den weitläufigen Außenbereich aufgewertet. Ebenfalls neu sind die Retreats, die unter der Federführung von Physiotherapeutin Katrin Kaufmann angeboten werden.

(Foto: JennyHaimerl) Harmonisch eingebettet in eine ausgedehnte Weidefläche, umrahmt von Wald und Bergen, macht die Schlossanger Alp bei Pfronten ihrem Namen alle Ehre. Alp nennt man im Allgäu eine Hochweide, und das Schloss auf dem Hausberg Falkenstein wäre fast entstanden, wenn „Märchenkönig“ Ludwig II. von Bayern nicht das Geld ausgegangen wäre. So blieb es zum Glück bei der alten Burgruine auf der Bergspitze – ein magischer Kraftort, den man nach halbstündigem Aufstieg über Baumwurzeln und Felsbrocken erreicht. Natürliche Baustoffe, Formen und Farben prägen das Alp Spa.

Alles neu im Alp Spa

Der Zauber scheint auf das 4-Sterne-Hotel übergesprungen zu sein. Warum sonst hat es so viele Stammgäste, die immer wieder kommen und von der Gastgeber-Familie Schlachter-Ebert wie Familienmitglieder empfangen werden? Nun gibt es für die Fans des Hauses, zu denen viele Familien mit Kindern, aber auch Hundebesitzer und ihre vierbeinigen Begleiter gehören, gleich mehrere Gründe wiederzukommen: Erstens wurde der Wellnessbereich komplett renoviert und erweitert, zweitens wurde das Außengelände mit einem Wasserlauf, Naturbadeteich und weiteren Liegeplätzen aufgewertet, und drittens werden seit diesem Jahr erstmals Retreats angeboten.

Das Ambiente des Hauses ist modern alpenländisch, mit viel Holz, hellen Farben und charmanten, teils nostalgischen Deko-Elementen. In der Küche zaubern Mutter und Sohn schnörkellose Speisen, die von Heimatverbundenheit, Liebe zum Handwerk und Begeisterung für Genuss zeugen. Obwohl die Gerichte schön leicht sind, steht keiner hungrig auf. Aber voller Energie, um den Falkenstein zu erklimmen.

(Fotos: JennyHaimerl)

Was bietet das neue Alp Spa?

Mittelpunkt des 3000 Quadratmeter großen Wellnessbereichs ist der ganzjährig beheizte Infinity Pool mit Wasserfall und Whirlpool-Zone. Die Textilsauna „Salzkammer“ mit 55 Grad ist auch für Kinder geeignet. Außerdem gibt es einen textilfreien Bereich mit dem Dampfbad „Alp Gewitter“, in dem es blitzt, donnert und regnet, einer großen Panoramasauna mit 70 und einer Erdsauna mit 85 Grad Celsius. Abkühlen kann man sich im Eisnebelgang, am Eisbrunnen sowie an der Gumpe im Freien. Großzügige Ruhe- und Empfangsbereiche mit Vitalbar sowie ein Gym und ein Yoga-Raum ergänzen das Angebot.

Welche Treatments gibt es im Spa?

Eine Besonderheit des Hauses ist die Alp-praxis. Herz und Seele ist die selbstständige Physiotherapeutin und Heilpraktikerin Katrin „Kati“ Kaufmann, die hier seit 22 Jahren wirkt, seit 15 Jahren selbstständig. Vier Mitarbeiter unterstützen sie dabei. Die Behandlungen haben einen medizinisch-therapeutischen Hintergrund. Der Schwerpunkt liegt auf Wirbelsäulenproblemen, Kopfschmerzen und Frauenheilkunde. Klassische Facials und kosmetische Dienstleistungen sucht man vergebens. Das Angebot, zu dem Lymphdrainage, Ohrkerzen-Therapie, Stone-Massagen oder Akupressur gehören, nutzen auch externe Patienten und Gäste des Day Spa. Gearbeitet wird in der Alppraxis mit Produkten von Primavera und Alpienne. Kati gibt außerdem Empfehlungen für Nahrungsergänzungsmittel und alternative Arzneimittel.

Welche Retreats werden angeboten?

In enger Abstimmung mit der Gastgeberfamilie hat Katrin Kaufmann in diesem Jahr erstmals drei Retreats entwickelt. Bei „Körper, Geist, Seele“ ist eine Ärztin mit an Bord und auch professionelles Coaching gehört dazu, ebenso Atemübungen und Yoga (Termine: 17. bis 20.07., 12. bis 15.10.2025). Das Retreat „Tauch ab, atme durch“ lädt zum Kalt- und Eiswasserbaden ein (16. bis 19.11.2025), während sich das Retreat „Frauenpower“ an Frauen in den Wechseljahren richtet (14. bis 17.09.2025).

Frauenpower Retreat

Frauengesundheit ist ein Herzensanliegen von Physiotherapeutin Kati Kaufmann (Foto, hinten rechts). „Das fällt in der Medizin ein bisschen hinten runter“, bedauert sie. Wenn der Hormonspiegel sich in den Wechseljahren verändert, können unterschiedliche Beschwerden jenseits von Hitzewallungen und Schlafstörungen auftreten. Darüber klärte Kati die sieben Frauen auf, die beim ersten Frauenpower Retreat der Schlossanger Alp dabei waren, darunter SPA inside-Redakteurin Katja Kösztler (vorne rechts). Täglich zwei Yoga-Sessions, teils auf der traumhaft im Wald gelegenen Plattform, gehörten ebenso dazu wie eine Rücken-Schröpfkopf-Massage, eine Stoffwechselbehandlung mit Bürstenmassage und das dreigängige Vital-Menü am Abend. Und natürlich die inspirierenden Gespräche unter Frauen.

Schlossanger Alp

Das 4-Sterne-Hotel liegt 70 Kilometer und knapp eine Autostunde vom nächstgelegenen Flughafen in Memmingen entfernt. Vom Bahnhof Pfronten-Ried sind es acht Autominuten zur Schlossanger Alp. Es gibt dort einen Taxistand, das Hotel bietet auf Wunsch auch einen Transfer an. www.schlossanger.de

Eine Übernachtung mit Frühstück kostet ab 190 € pro Person. Das nächste Frauenpower-Retreat vom 14. bis 17.09.2025 kostet ab 889 €.

Aufmacherbild: Bettina Ebert

Wir testen für Sie in jeder Ausgabe SPA inside ein außergewöhnliches Spa, lesen Sie mehr.