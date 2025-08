Charles Rosier, Mitbegründer des Skincare- und Biotech-Unternehmens Augustinus Bader, und Dr. Deepak Chopra haben AB Chopra Epigenetics gelauncht, eine Longevity-Plattform, die fortschrittliche künstliche Intelligenz, epigenetische Wissenschaft und bewusstseinsbasierte Heilansätze vereint, um die Zukunft des Wohlbefindens neu zu definieren. In dieser Partnerschaft verbindet sich das renommierte Biotech-Unternehmen, das im Bereich zellulärer und epigenetischer Hautforschung arbeitet, mit Dr. Deepak Chopra, einem weltweit anerkannten Experten für integrative Medizin und Bewusstseinsforschung. Die gemeinsame Plattform kombiniert moderne biologische Diagnostik mit Mind-Body-Optimierung und stellt Langlebigkeit als ganzheitliche Wissenschaft menschlicher Entfaltung in den Fokus. AB Chopra Epigenetics integriert metabolische Biomarker, genetische Profile, emotionale und physiologische Daten sowie Lebensstil- und Verhaltensmuster in hyperpersonalisierte Protokolle – und behandelt Körper und Geist als intelligentes, selbstheilendes System. Mithilfe adaptiver KI generiert die Plattform in Echtzeit präzise Empfehlungen – basierend auf Wissenschaft, jahrtausendealtem Wissen und der aufstrebenden Disziplin der Bewusstseinsmedizin. www.abchopra.com