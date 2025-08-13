-Advertorial-

Entspannende Wellness- und SPA-Behandlungen im Gauja-Nationalpark, der natürliche Werte sowie kulturelle und historische Schätze bewahrt. Reisende finden Kraft, innere Ruhe und Schönheit, während sie die malerische Natur und die Schönheits- und Gesundheitsrituale genießen, die in der lettischen Natur und den besten Traditionen verwurzelt sind.

Der Wellnesskomplex Ziedlejas ist ein magischer Ort – fernab vom Trubel, in völliger Harmonie mit der Natur, in einer Oase der Ruhe. Die Saunahäuser von Ziedlejas, jedes mit seinem eigenen Charakter, bieten ein immersives Erlebnis, das von den einzigartigen und gefühlvollen Ritualen der Saunameister geprägt ist. Die Glass Pirts zeichnet sich durch ihr modernes Design und einen beruhigenden Blick auf die umgebende Natur aus. Die Smoke Pirts strahlt alte Traditionen in ihrer abgeschiedenen Lage inmitten der Natur aus. Die Wool Pirts besticht durch ihre einzigartige Textur und ihr spiralförmiges Design.

SPA Hotel Ezeri (Foto: Baltic Pictures) Das SPA Hotel Ezeri, umgeben von Natur, bietet stets unzählige Geschenke in Form von vielfältigen SPA-Erlebnissen, die sorgfältig unter Berücksichtigung der verjüngenden Kräfte der umliegenden Naturschätze entwickelt wurden.

SPA im Schloss Bīriņi: Genießen Sie SPA-Rituale und Zeit für sich selbst in einem romantischen, rosa Schloss aus dem 19. Jahrhundert. Setzen Sie Ihr Erlebnis mit einem Spaziergang durch den Schlosspark und einer Übernachtung in den edlen Gemächern fort. Schloss Bīriņi (Foto: Baltic Pictures)

Auf dem Gebiet des Gauja-Nationalparks befinden sich auch das Rehabilitationszentrum Līgatne und das Rehabilitationszentrum Krimulda, das sich im Herrenhaus Krimulda befindet und entspannende SPA-Rituale anbietet.

Entdecken Sie das gesamte Wellness-Angebot und die große Auswahl an Unterhaltungs-, Gastronomie- und Hoteldienstleistungen auf der offiziellen Tourismus-Website: entergauja.com

