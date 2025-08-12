Auch kleine Wellnessgärten können mit einer cleveren Planung einiges bieten. Seit über 30 Jahren baut Westerhoff individuelle Saunahäuser, die sich durch Gradlinigkeit, Purismus und Komfort auszeichnen. Jedes Saunahaus ist ein Unikat. „Von fünf bis 50 Quadratmeter realisieren wir Saunahäuser nach den persönlichen Vorlieben und Wünschen unserer Kunden“, betont Geschäftsführer Ansgar Westerhoff. Ob klassisches Blockhaus mit Walmdach oder modernes Saunahaus mit viel Glas und einem zeitlosen Holzdesign – jedes Saunahaus von Westerhoff wird auf die örtlichen Gegebenheiten zugeschnitten, damit es sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Die klaren, kubischen Formen des Bauhausstils dienen bei der Entwicklung der Modelle von Westerhoff als Inspirationsquelle. Große, bodentiefe Fenster sorgen für lichtdurchflutete Räume mit Blick in den Garten. Helle oder naturbelassene Fassaden sind ebenfalls stilprägend. Helle Hölzer und große Glaselemente als Raumtrenner sollen außerdem ein großzügiges Raumgefühl vermitteln. Hinzu kommen Multifunktionalität und durchdachter Komfort – ob Senkrechtmarkisen in den Fenstern, ein angeschlossener Technikraum für die Pooltechnik oder die Integration von Smart Home Technologien. www.saunahaus-westerhoff.de

Aufmacherbild: @Westerhoff – Design