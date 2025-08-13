verantworten künftig die Bereiche Marketing und Sales für The Chedi Andermatt, das Radisson Blu Hotel Reussen sowie die Andermatt Alpine Apartments. Als Cluster Director of Marketing zeichnet Katharina Rapp für die strategische Markenführung und Kommunikation aller drei Betriebe verantwortlich. Christoph Schröder steuert als Cluster Director of Sales den internationalen Vertrieb und entwickelt gezielt Partnerschaften. Beide bringen langjährige Erfahrung aus der gehobenen Hotellerie mit – und verfolgen ein gemeinsames Ziel: Gäste mit außergewöhnlichen Erlebnissen in den Schweizer Alpen zu begeistern.

Katharina Rapp (Foto: The Chedi Andermatt) Die beruflichen Wurzeln Katharina Rapps liegen in der Hotellerie: Nach einer Ausbildung zur Kauffrau Hotel-Gastro-Tourismus und einer Weiterbildung zur eidgenössisch diplomierten Marketing-Managerin HF sammelte sie über zehn Jahre Erfahrung in der gehobenen Schweizer Hotellerie.