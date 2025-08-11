Rosewood will 2029 sein erstes Hotel in Dubai eröffnen, zusammen mit seinen ersten Markenresidenzen. Beide Immobilien werden sich auf der Halbinsel Dubai befinden, einem aufstrebenden Wahrzeichen innerhalb des prestigeträchtigsten Stadtteils am Wasser. Das Projekt befindet sich im Besitz des Immobilieninvestmentunternehmens Bright Start. H&H, ein Entwickler mit Sitz in Dubai, treibt die Umsetzung voran. Das Rosewood Dubai soll den kulturellen Reichtum und die Eleganz des Emirats widerspiegeln. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von fast 10 Hektar und umfasst ein Hotel mit 195 Zimmern sowie acht private Gartenvillen. Das Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für die Marke. Neben dem Hotel entsteht ein Wohnhochhaus mit 63 eleganten Residenzen und fünf exklusiven Strandvillen. „Das Rosewood Dubai ist ein wichtiger Teil unserer Expansion im Nahen Osten und wird unsere Philosophie „A Sense of Place“ widerspiegeln, indem es die pulsierende Energie der Stadt zelebriert“, so Radha Arora, Präsidentin, Rosewood Hotels & Resorts.