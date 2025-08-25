Im Winter 2025/26 feiert das Grand Resort Zürserhof in Zürs am Arlberg (Österreich) 70. Jubiläum. 1955 übernahmen Ernst und Hilde Skardarasy den Zürserhof vom damaligen Besitzer, Graf Tattenbach. Ein Hotel war er bereits – doch aus der Vision der beiden Gastgeber wurde ein Zuhause. Für Gäste, die immer wiederkehrten. Und für eine Familie, die ihren Weg mit Überzeugung ging. Mit Sinn für Stil und dem Anspruch, bleibende Werte zu schaffen, entwickelten Willy und Monika Skardarasy das Haus weiter. Schritt für Schritt wurde aus dem Zürserhof eine der führenden Adressen im österreichischen Wintertourismus. Heute schreiben Hannes und Laura Skardarasy die Geschichte des 5-Sterne-Superior-Hauses weiter. Direkt an der Piste gelegen, vereint der Zürserhof sportliche Freiheit mit entspannter Exklusivität: mit Indoor-Sports, Private Ski-Guiding und Platz für alle Generationen. Im Aureus Spa und Family Spa trifft alpine Ästhetik auf Entspannung für Groß und Klein. www.zuerserhof.at