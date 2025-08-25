Seit zwei Jahrzehnten verbindet das Kempinski Hotel Berchtesgaden und die Molkerei Berchtesgadener Land eine enge Zusammenarbeit, die Regionalität und Qualität in den Mittelpunkt stellt. Als Lieferant der ersten Stunde versorgt die Genossenschaft das 5-Sterne-Resort täglich mit Milch, Sahne, Quark, Butter und Joghurt aus dem Berchtesgadener Talkessel – für das gesamte kulinarische Angebot. Die Partnerschaft beruht auf einem gemeinsamen Verständnis für Nachhaltigkeit, Transparenz und hohe Produktqualität. So stammt die Milch für alle Molkereiprodukte ausschließlich von bäuerlichen Betrieben, die Mitglied in der Genossenschaft Berchtesgadener Land sind und ihre Höfe zwischen Watzmann und Zugspitze bewirtschaften. Das sichert kurze Transportwege, maximale Frische und einen geringen CO₂-Fußabdruck. Kürzlich feierte das Hotel das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft mit einem besonderen Rahmenprogramm. In der Lobby wurde ein dekorierter Oldtimer-Traktor mit traditionellen Milchkannen als Blickfang und Fotomotiv aufgestellt. Beim Frühstück erlebten Gäste eine Live-Zubereitung von Almnussen – klassische Quarkbällchen aus der Region. Auch kulinarisch wird das Jubiläum gewürdigt: Küchenchef Hendrik Franz hat eine „Berchtesgadener Milchvariation“ kreiert, ein Dessert aus Topfenmousse, Joghurteis, Buttermilchschaum, Butterkuchen und Marille. An der Bar wird zudem ein eigens entwickelter Milchcocktail serviert. www.kempinski.com

Aufmacherbild: Kempinski Hotel Berchtesgaden



