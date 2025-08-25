Mit dem Cavallino Bianco Caorle – Venezia erhält das Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel in Gröden/Südtirol Zuwachs an der venezianischen Küste. Die Bauarbeiten schreiten zügig voran, die Eröffnung ist für Mai 2026 geplant. Ziel des Luxury Family Beach Resort ist es, das preisgekrönte Konzept aus Gröden ans Meer zu bringen: herausragende Gastlichkeit für Familien, ein Design, das bis ins Detail durchdacht ist, maßgeschneiderte Services und eine Philosophie, die das ganzheitliche Wohlbefinden aller Familienmitglieder in den Mittelpunkt stellt. Das künftige Cavallino Bianco liegt direkt am Strand von Caorle und wird 101 Suiten zwischen 48 und 118 m² umfassen, abgestimmt auf die Bedürfnisse moderner Familien. Der Spa- und Wellnessbereich wird über beheizte Pools, verschiedene Themen-Saunen, eine Beauty-Farm mit individuell abgestimmten Behandlungen sowie ein Infinity Sky Pool auf der Dachterrasse mit Blick aufs Meer verfügen. Ergänzt wird das Angebot durch eine Restaurantwelt sowie eine fantasievoll gestaltete Kinderspiellandschaft. Die Architektur ist inspiriert von der zeitlosen Eleganz venezianischer Paläste und fügt sich in die natürliche Umgebung ein. Die private Strandlandschaft erstreckt sich auf einer 50.000 m² großen Fläche mit Cabanas, King-Size-Liegen, Kühlschränken und Spielzonen. www.cavallino-bianco.com