Chedi Hospitality, weltweit bekannt für anspruchsvollen Luxus und durchdachtes Design, kündigt den Markteintritt in Japan an: The Chedi Niseko, ein exklusives Alpinprojekt mit Boutique-Hotel im Herzen von Hirafu, Downtown Niseko. Die Fertigstellung ist für Juni 2029 geplant. Dieses Projekt markiert nicht nur die Rückkehr der Marke nach Asien, sondern unterstreicht auch ihre wachsende Präsenz in den außergewöhnlichsten Gebirgsdestinationen der Welt. Inmitten einer der renommiertesten Ski- und Naturlandschaften Japans gelegen, wird The Chedi Niseko direkten Zugang zu erstklassigen Pisten, einer lebendigen Kulinarikszene und ganzjährigen Outdoor-Erlebnissen bieten. Die Entwicklung reagiert auf die steigende internationale Nachfrage nach hochwertigen, erlebnisorientierten Aufenthalten in Japan. Im Rahmen der Pre-Opening-Strategie wird Chedi Hospitality in den kommenden drei Wintern eine Reihe saisonaler, kulinarischer Erlebnisse präsentieren. Diese kuratierten Formate geben einen ersten Einblick in die gastronomische Vision der Marke. www.chedihospitality.com

Aufmacherbild: Chedi Hospitality