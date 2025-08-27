Das Tratterhof Mountain Sky Hotel in Meransen/Südtirol schreibt eine neue Geschichte. Neue, großzügige Suiten von romantisch bis zu familienfreundlich garantieren Privatsphäre und traumhafte Ausblicke auf die Dolomiten. Manche Suiten und Chalets bieten zusätzliche Annehmlichkeiten wie eine private Sauna, einen Whirlpool auf der Terrasse oder einen eigenen Pool. Neugestaltet bzw. erweitert wurden auch der Eingangsbereich mit beeindruckendem Atrium, die Weinlounge, das erweiterte Family Spa mit eigener Sauna sowie die exklusive Beauty Farm mit lichtdurchfluteten Behandlungsräumen. Das preisgekrönte Monte Silva Mountain Spa des 4-Sterne-Superior-Hauses bietet den Gästen ein ganzheitliches Wellnesserlebnis. Infinity-Pools, eine großzügige Saunalandschaft und ein abwechslungsreiches Programm mit Yoga, Pilates, Qigong sowie Mentalcoaching sollen Körper und Geist neue Energie schenken. Die neue Beauty Farm mit der exklusiven Pflegelinie Monte Silva Cura verbindet die Kraft der Natur mit moderner Wissenschaft. In diesem Herbst öffnet der Tratterhof seine Türen für besondere Retreats wie Yoga, Pilates oder Stretching sowie Specials wie die Mountain Sky Sauna Week (23.–30.11.25). Sie lädt dazu ein, in die wohltuende Welt der Aufgüsse und Rituale einzutauchen. www.tratterhof.com