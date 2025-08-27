Das Marktvolumen der Hotellerie-, Reise- und Freizeitbranche soll sich bis 2040 verdreifachen. Dies hat die Boston Consulting Group (BCG) prognostiziert. Demnach es von aktuell rund 4,3 Billionen auf etwa 13 Billionen Euro steigen. Zu verdanken ist dies u.a. einer wachsenden Mittelschicht. Aber auch ein verändertes Konsumverhalten und technologischen Innovationen führt BCG an. Materielle Güter rücken verstärkt in den Hintergrund, während Events, Erlebnisse und Freizeitaktivitäten an Bedeutung gewinnen. Auch nachhaltige Tourismuskonzepte werden immer wichtiger.

Aufmacherbild: shutterstock/Prostock-studio