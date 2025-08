In Olching nahe München soll ein neues Vabali Spa entstehen. Das zuständige Landratsamt Fürstenfeldbruck hat die Baugenehmigung für die Anlage erteilt. Bauherr ist Theune Spa Management, ein Betreiber von Wellness- und Spa-Anlagen aus Köln. Geplant sind Sauna-, Spa-, Gastronomie- und Hotelbereiche sowie mehrere Pools. Neben 13 Saunen, vier Dampfbädern und vier Pools sind auf einer Gesamtfläche von 30.000 Quadratmetern auch ein Restaurant sowie Behandlungs- und Relax-Bereiche mit Kaminzimmern und Sonnendecks vorgesehen. Saunen und Pools sollen textilfrei sein. Die Kapazität des zugehörigen Hotels beläuft sich laut Planung auf 120 Betten. Der Bau des Vabali Spa mit Gesamtkosten von rund 60 Millionen Euro soll noch in diesem Jahr beginnen und in zweieinhalb Jahren abgeschlossen sein. In der Anlage sollen rund 250 Mitarbeitende beschäftigt werden.