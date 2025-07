Einen Blick hinter die Campus-Kulissen können Interessierte am Freitag, 1. August 2025, in der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf werfen. Ab 18 Uhr werden die Studienprogramme aus dem Bereich „Fitness & Gesundheit“ vorgestellt: Neben den bewährten Bachelor-Studiengängen auch die neuen Studienprogramme „Bachelor Prävention und Gesundheitsförderung“ sowie „MBA Health Care Management“. Charakteristisch für alle Bachelor-Studiengänge ist der mit über 50 Prozent besonders hohe Anteil an branchenspezifischen Studieninhalten. Außerdem ermöglichen zahlreiche Wahlmodule eine Schwerpunktsetzung nach persönlichen Interessen. Das Blended-Learning-Konzept der IST-Hochschule ist durch Studienhefte, Online-Vorlesungen, Online-Tutorien, Präsenzphasen und Lern-App so flexibel, dass es sich an die individuellen Lebenssituation der Studierenden anpasst. Alle Studiengänge können sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit absolviert werden. An der IST-Hochschule gibt es keinen Numerus Clausus (NC) und ein Studium ist auch ohne Abitur möglich. Kostenfreie Anmeldung über diesen Link wird gebeten. Kostenfreie Anmeldung hier www.ist-hochschule.de

Aufmacherbild: shutterstock/fatmawati-achmad-zaenuri