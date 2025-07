Die griechische Luxus-All-Inclusive-Marke Ikos Resorts, die 2025 ihr zehnjähriges Bestehen feiert, setzt ihren Wachstumskurs fort: Zur Saison 2026 eröffnet mit dem Ikos Kissamos das erste Haus der Marke auf Kreta – zugleich das bislang ambitionierteste Hotelprojekt der Insel. Das Resort entsteht an der unberührten Kissamos-Bucht in der Region Chania und ergänzt das Portfolio von Ikos auf künftig acht Resorts in Griechenland und Spanien. Mit einem Investitionsvolumen von 150 Millionen Euro gilt Ikos Kissamos als die größte Luxushotel-Entwicklung Kretas. Das neue Resort liegt nur 45 Minuten vom internationalen Flughafen Chania entfernt. Die 414 Zimmer und Suiten – teils mit Privatpools – bieten Blick aufs Meer, üppige Gärten oder die umliegenden Dünenlandschaften. Architektonisch greift das Resort die natürliche Umgebung und die kulturellen Wurzeln der Insel auf. Inspiriert von minoischen Elementen und der kretischen Handwerkskunst verschmelzen Innen- und Außenbereiche fließend miteinander. Warme Naturtöne, Olivgrün und Terrakotta, kombiniert mit Holz, Faser und Naturstein, schaffen eine entspannte, mediterrane Atmosphäre. Lavendelfelder, Kräutergärten und jahrhundertealte Olivenhaine betten das Resort in die umliegende Landschaft ein. Ikos Kissamos strebt eine LEED-Zertifizierung für nachhaltige Gebäudeplanung und -betrieb an. Das Resort verfolgt eine ambitionierte Klimastrategie: Netto-null CO₂-Emissionen bis 2030, vollständiger Verzicht auf Einwegplastik, Zero-Waste-Ansatz mit 100 % Wiederverwendung von Wasser sowie Kompostierung aller organischen Abfälle. www.ikosresorts.com