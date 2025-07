Am Reschensee im Vinschgau (Südtirol) hat ein neues 5-Sterne-Haus mit 65 Suiten und Studios seine Pforten geöffnet: Das Gerstl Family Retreat richtet sich vor allem an Familien mit Kindern. Die Gastgeber Marion und Lukas Gerstl, Inhaber des bereits etablierten Das Gerstl Alpine Retreat in Mals, sind selbst Eltern zweier Töchter und wissen, welche Bedürfnisse Familien haben. Dies spiegelt sich im breiten Angebot wider, das für jede Altersgruppe etwas bietet – angefangen beim Baby & Toddler-Room, in dem Kinder von sechs Monaten bis drei Jahren betreut werden, über Gersti‘s Wasserwelt mit Innen- und Außenpool, Teenie- und Baby-Becken bis hin zum Aqua Fun Park mit seiner 76 Meter langen Wasser- und der zusätzlichen Wellenrutsche. Auch eine Kletter- und Boulder-Wand steht für größere Kids bereits. Im Venosta Spa spenden Bio-Lehmsauna, Sole-Dampfbad, der Panorama-Heuruheraum und ein Cold Room mit Blick auf den Reschensee neue Kraft. Anwendungen gibt es für große und kleine Spa-Besucher. Größere Gäste ab 16 können sich im Gym mit Fitness-Geräten aus Holz auspowern. Eltern haben außerdem die Gelegenheit, in der Adults-only-Area auch Auszeiten zu zweit zu genießen.

Beiden Häusern der Gerstls liegt ein nachhaltiges Konzept zugrunde. Bei Bau und Interieur arbeiteten lokale Handwerksbetriebe mit umweltschonend erzeugten, heimischen Materialien. Auch sonst verfolgen die Gerstls konsequent ihre „r30″-Philosophie: Zutaten und Produkte fürs Restaurant stammen, ebenso wie die Inhaltsstoffe der Kosmetiklinie, möglichst aus einem Radius von 30 Kilometern ums Haus. www.dasgerstlfamily.com

Aufmacherbild: Florian-Andergassen