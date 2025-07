Mit einem Architekturkonzept aus heimischen Hölzern, Dolomitgestein, hochwertigen Naturmaterialien und natürlichem Lehmputz hat sich das Naturhotel Lüsnerhof in Südtirol neu aufgestellt und vereint ökologisches Bauen mit modernem Komfort und einem tiefen Bezug zur Dolomitenregion. Ein besonderes Highlight des erweiterten Naturellness Spa ist die großzügige Ritualsauna mit offenem Holzfeuer im ressourcenschonenden Sauna-Ofen. Dank der Holzfeuerung können rund 70 Prozent des Strombedarfs für die Heizung der Ritualsauna eingespart werden. Ein Highlight des Mindfulness-Programms ist die SilberQuarzit Räuchermeditation in der neu erbauten Shala (Übungsraum) des 4-Sterne-Superior-Hotels, die mit lokalen Naturessenzen traditionelle Rituale und Achtsamkeit vereint. SilberQuarzit-Gründerin Kornelia Schwitzer hat die Meditation entwickelt. Den verwendeten wilden Weihrauch sammelt sie auf über 1.500 Metern Höhe im naturbelassenen Pfitschtal. Die reinigende Kraft des Weihrauchs, in Verbindung mit Südtiroler Lörget-Harzen, Bergwacholder und Lärchenholzspänen, öffnet in der Meditation den Raum für emotionale, mentale und körperliche Prozesse. Der Lüsnerhof bietet einen Saunapfad mit diversen Wasserwelten, einer Ritualsauna, zwei separaten Badehäusern mit Soleschwebegrotte und mehreren Spa-Stationen im Garten, darunter die Shala aus Glas und Holz und ein Kraftort für die Yoga- & Qi-Gongpraxis, eine Schwitzhöhle im Wald, ein Kneipp-Wasserfall und Barfuß-Pfad. www.luesnerhof.it

Aufmacherbild: Hannes-Niederkofler