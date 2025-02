Die griechische Hotelgruppe Ikos Resorts, die bei den World Travel Awards kürzlich zur weltweit führenden Marke für Luxus-All-Inclusive-Urlaub gekürt wurde, feiert in diesem Jahr ihr zehntes Jubiläum. Für die bevorstehende Saison verspricht die Gruppe eine Reihe von Highlights, darunter die Vollendung der Modernisierung im Ikos Olivia. Das Portfolio umfasst aktuell sieben Resorts in Strandlagen am Mittelmeer. Mit dem Ikos Kissamos auf Kreta steht 2026 das nächste Opening an. Mit zwei Resorts auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki ging die Marke im Sommer 2015 an den Start.

