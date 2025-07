Seit vier Generationen zeichnen alpine Abenteuer, Wellness und ein eigener Reitstall den Stroblhof Südtirol im Passeiertal bei Meran aus. Nun schlägt das Hotel ein neues Kapitel auf und hat hoch über Gargnano in Panoramalage am Gardasee ein neues Haus eröffnet. Mit dem Stroblhof Lake Garda hat die Gastgeberfamilie Pircher einen Rückzugsort geschaffen, der Raum zum Durchatmen schenken soll. Das Fünf-Sterne-Refugium mit 81 Zimmern und Suiten verbindet mediterrane Leichtigkeit mit dem Charakter eines gewachsenen Familienbetriebs. Die Architektur ist offen, lichtdurchflutet und durch die flache Bauweise und die natürliche Farbgebung harmonisch in die sattgrüne Landschaft des Naturparks „Parco dell’Alto Garda“ eingebettet. Helle Naturmaterialien, klare Linien und private Loggien oder Terrassen schaffen ein luftiges Wohngefühl. Familien freuen sich über getrennte Wohn- und Schlafbereiche, alle mit Blick über den See. Ganz im Sinne des Leitmotivs „Active – Family – Spa“ vereint das Resort ein vielseitiges Aktivprogramm und großzügige Wasser- und Wellnesswelten: darunter ein Infinity-Pool im 800 Quadratmeter großen Naturbadeteich, ein Adults-only Sky Pool, Panorama-Sauna, Innen- und Außenpools sowie ein Yoga-Deck mit Seeblick. Auch Hunde sind im Stroblhof Lake Garda willkommen. www.stroblhof-gardasee.com

Aufmacherbild: Hannes-Niederkofler