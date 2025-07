Mit den „Keys“ hat der Guide Michelin im vergangenen Jahr ein Instrument geschaffen, um herausragende Hotels auszuzeichnen – ähnlich wie mit den berühmten Sternen für Restaurants. Häuser in 15 Destinationen haben bisher einen oder mehrere Keys erhalten. In Deutschland gibt es derzeit sechs Hotels mit drei Keys, 36 mit zwei und 80 mit einem Key. Im Oktober dieses Jahres sollen die Schlüssel erstmals weltweit vergeben werden. Dazu hat Michelin eine Auswahl mit über 7.000 Hotels in mehr als 125 Ländern aufgebaut. Dabei werden folgende Kategorien berücksichtigt: Architektur und Inneneinrichtung, Qualität und Konsistenz des Service, Persönlichkeit und Charakter, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein bedeutender Beitrag zum Gasterlebnis in Bezug auf die Destination. Darüber hinaus hat Michelin vier neue Special Awards ins Leben gerufen, die sich ebenfalls an besagte Kategorien anlehnen: den Architecture & Design Award, den Wellness Award, den Local Gateway Award sowie den Opening of the Year Award für neueröffnete Hotels. Die Prämierung erfolgt digital, die Preisverleihung findet am 8. Oktober in Paris statt. Die nominierten Hotels sind von 13. August bis 24. September auf den digitalen Kanälen des Guide Michelin einsehbar. guide.michelin.com/de

Aufmacherbild: Michelin