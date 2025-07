Der Sommer ist längst angekommen – mit langen Tagen, warmem Wind auf der Haut und dem Bedürfnis nach Leichtigkeit. Auch in der Pflege darf es nun frischer, luftiger und weniger reichhaltig sein. Was die Haut jetzt braucht, ist intensive Erfrischung und Schutz vor dem Austrocknen.

Flirrende Luft über dem Asphalt, keine Wolke am Himmel, das Thermometer steigt über 30 Grad Celsius – der Körper verlangt nach Abkühlung, die Haut nach Erfrischung. Die sommerliche Hitze ist nicht nur eine mentale Herausforderung – sie beansprucht vor allem unsere Haut: UV-Strahlung, Schweiß, ständiges Duschen, trockene Luft aus Klimaanlagen und kühlenden Ventilatoren entziehen ihr kontinuierlich Feuchtigkeit. Die Folge ist oft ein permanentes Spannungsgefühl, Knitterfältchen um Augen und Mund, leicht schuppige Hautstellen oder auch ein fahler Teint.

Feuchtigkeitspflege ist in diesen Wochen kein optionaler Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Denn nur eine gut durchfeuchtete Haut bleibt elastisch, glatt und widerstandsfähig. Sie schützt sich selbst besser gegen äußere Reize, wirkt frischer und regeneriert schneller. Doch um die Haut nachhaltig mit Feuchtigkeit zu versorgen, genügt es nicht, die Haut mit reinem Wasser zu erfrischen. Das bewirkt eher das Gegenteil: Wasser verdunstet schnell und entzieht der Haut dabei zusätzlich eigene Feuchtigkeit.

Zarte Gele und leichte Cremes

Was die Haut im Sommer wirklich braucht, sind gezielte Pflegeprodukte, die hydratisierende Wirkstoffe tief in die Haut transportieren und dort möglichst lange binden. Gleichzeitig müssen die Produkte rasch und gut einziehen, keinen unangenehmen Film auf der Haut hinterlassen und eine „coole“ Wirkung haben. Die Kosmetikindustrie hält dafür ein breites Repertoire bereit: zarte Gele, transparente Fluids, Seren mit Frischeeffekt, ultraleichte Cremes, Ampullen mit Wirkstoff-Power oder kühlende Fleece-Masken, die wie eine Wasserpackung wirken.

Im Zentrum vieler Formulierungen steht Hyaluronsäure – ein Molekül, das bis zu 1000 Mal sein Eigengewicht an Wasser binden kann. Sie ist damit ein Paradebeispiel für sogenannte Feuchthaltefaktoren, die Wasser nicht nur anziehen, sondern auch dort festhalten, wo es gebraucht wird. Glycerin, ebenfalls ein Klassiker in der Kosmetik, ergänzt diesen Effekt und sorgt für anhaltende Durchfeuchtung. Wer nach Sonnenstunden zu Rötungen oder Irritationen neigt, profitiert zusätzlich beispielsweise von Aloe Vera. Das Gel, das aus den fleischigen Blättern der Pflanze gewonnen wird, wirkt entzündungshemmend und kühlt.

Doch Feuchtigkeit allein genügt nicht. Damit sie in der Haut bleibt, muss auch die Barriere intakt sein. Hier kommen Ceramide ins Spiel – hauteigene Lipide, die den natürlichen Schutzmantel stabilisieren. Pflanzliche Öle wie Jojoba oder Squalan helfen ebenfalls dabei, die Haut geschmeidig zu halten, ohne zu fetten. Ergänzende Wirkstoffe wie Niacinamid oder Panthenol wirken entzündungshemmend, glätten das Hautbild und verbessern die Fähigkeit der Haut, Feuchtigkeit zu speichern.

Wohlüberlegte Pflegeroutine

Eine durchdachte Sommerpflege setzt nicht auf Masse, sondern auf kluge Kombinationen. Nach einer sanften Reinigung sorgt ein hydratisierender Toner oder eine Essence für den idealen Start. Darauf folgt ein leichtes Serum, etwa mit Hyaluronsäure oder Urea, das die Feuchtigkeitsdepots auffüllt. Eine luftige Creme schließt die Pflege ab – optional mit Lichtschutzfaktor. An besonders heißen Tagen oder nach längerer Sonneneinstrahlung bietet sich zusätzlich eine Maske an: kühlend, regenerierend und tiefenwirksam.

Feuchtigkeit ist in der warmen Jahreszeit der Schlüssel zu einer gesunden, strahlenden Haut. Nicht als dicke Schicht, sondern als durchlässiger Schutzfilm, der unterstützt, statt zu überlagern. Wer die Haut jetzt mit den richtigen Wirkstoffen versorgt, profitiert nicht nur von einem frischen Hautbild, sondern auch von einer stärkeren Widerstandskraft – und das bis in den Herbst hinein.

Kurz nachgefragt bei Corinne Barbereau

Corinne Barbereau ist Sale Director Germany, Austria and Eastern European Countries bei La Maison Valmont. „Ein täglicher Frischekick tut der Haut nicht nur im Sommer gut“ Der unter Valmont-Fans so beliebte Kult-Duft Eau by Valmont ist aktuell in Form eines einzigartigen Flakons in limitierter Auflage erhältlich. Grund dafür ist das 40-Jahre-Jubiläum der Marke Valmont. Das erfrischende Spray steht mit seinem Duft und seinen Inhaltsstoffen für die Frische und Freiheit in Anlehnung an die Schweizer Natur, die bei der Marke Valmont eine bedeutende Rolle spielt.

Frau Barbereau, warum sind Toner für Gesicht und Körper aktuell so angesagt?

Gerade im Sommer sind frische und belebende Pflegeprodukte sehr beliebt. Toner sollten aber eigentlich das ganze Jahr über in die tägliche Routine eingebaut werden. Warum sie gerade so einen Hype erleben, liegt vielleicht daran, dass immer mehr Menschen sich Gedanken über schöne und gesunde Haut machen und ein Toner gehört da einfach dazu.

Toner werden wie Gesichtswasser verwendet und spenden sofortige Feuchtigkeit und je nach Wirkstoff beruhigen oder beleben sie die Haut. Nach dem Reinigen mit einer Lotion, Gel oder auch Reinigungscreme kommt der Toner ins Spiel. Er wird entweder aufgesprüht oder mit einem Pad auf das Gesicht aufgetragen. Die Verwendung eines Gesichtswassers ist aus mehreren Gründen ein wichtiger Schritt in einer umfassenden Hautpflegeroutine: Der pH-Wert der Haut wird dabei ausgeglichen und die nachfolgenden Pflegeprodukte können besser von der Haut aufgenommen werden. Die im Toner enthaltenen Wirkstoffe haben zusätzlich eine positive Wirkung auf die Gesichtshaut.

Übrigens ist im Sommer auch ein sogenannter Toner für den ganzen Körper wohltuend. Valmont hat hier das Eau by Valmont entwickelt, das sehr belebend und feuchtigkeitsspendend für das Gesicht und den Körper ist. Das Wasser sprüht man als feinen Nebel nach dem Sport oder einfach zum Erfrischen auf Gesicht und/oder Körper. Gerade im Sommer, wenn die Körperhaut durch das viele Duschen gereizt ist, beruhigt und entstresst unser l‘Eau by Valmont und stärkt gleichzeitig die Hautbarriere.

Warum sollte man nicht darauf verzichten und ab welchem Alter sollte man einen Toner verwenden?

Man kann natürlich auf den Toner verzichten, aber ich würde davon abraten. Wir fangen an, ein Gesichtswasser bzw. Toner zu verwenden, sobald wir unser Gesicht gereinigt haben – auch wenn junge Leute diesen Schritt gern aus Zeitgründen einsparen möchten. Doch ganz ehrlich … Es dauert nur wenige Sekunden zusätzlich, den Toner auf das Gesicht aufzutragen.

Übrigens feiern wir mit unseren Tonern in Asien große Erfolge. Denn die asiatischen Frauen benutzen grundsätzlich nach der Reinigung ein Gesichtswasser – und das ist nur ein Teil des umfangreichen täglichen Pflegerituals dort.

Wie kann man einen Toner am effektivsten verwenden?

Am effektivsten ist es, das Gesicht gründlich mit lauwarmem Wasser abzuspülen, die Flüssigkeit in die Handfläche zu geben und den Toner sanft über das Gesicht zu massieren. Es gibt aber auch Toner zum Aufsprühen – was für unterwegs ganz praktisch ist.

Und wie verwenden Sie den Toner bei Behandlungen im Institut?

Wir setzen unsere Toner häufig während unserer professionellen Treatments ein. So endet jeder Behandlungsschritt mit der Verwendung eines Toners. Ein Grund ist, dass es der Haut einfach gut tut, zwichendurch mit einem Frischekick belebt zu werden.

Jubiläums-Edition 40 Jahre Valmont! Der unter Valmont-Fans so beliebte Kult-Duft ist deshalb jetzt in Form eines eleganten Flakons in limitierter Auflage erhältlich Aus den Schweizer Alpen

Die beruhigende und zugleich stimulierende Duftkomposition von Eau by Valmont ist eine Mischung aus den Blütenwassern des Schweizer Edelweiß und der Strohblume, Nadelbaum-Hydrolaten der Lärche und der Weißtanne sowie Gletscherwasser. Der feine umhüllende und vitalisierende Körpernebel erfrischt im Nu nicht nur den Body, sondern auch die Sinne. 150 ml, 155 €. Corinne Barbereau ist Sale Director Germany, Austria and Eastern European Countries bei La Maison Valmont. www.lamaisonvalmont.com

Wahre Wohltat für den Körper

Nicht nur das Gesicht, auch der Körper freut sich im Sommer über eine sanfte Brise und Extra-Feuchtigkeit Die softe A4 Body Delight Bodylotion ist eine schnell einziehende Körperpflege auf Basis von hochdosierten Wirkstoffen und botanischen Ölen. Kolloidales Silber stärkt die Hautbarriere und wirkt Entzündungen entgegen.

Der multifunktionelle, feuchtigkeitsspendende Wirkstoff besitzt zudem antimikrobakterielle Eigenschaften. Die Lotion reduziert Dehnungsstreifen und beugt Besenreisern vor. 200ml, 92 €.

Meeresbrise Ein Schluck Meer für schöne Haut. Trinkampullen sind hocheffizient in der Wirkung. Am besten als Kur anzuwenden Feuchtigkeit von Innen

Nicht nur Cremes pflegen die Haut – auch von innen lässt sich viel tun. Ausreichend Wasser trinken gehört dazu. Doch auch sogenannte Boosts können die Haut unterstützen, frisch, elastisch und gesund zu bleiben. Die Trinkampulle „Collagène 10 000“ von Thalgo enthält 10 000 Milligramm patentiertes maritimes Collagen-Peptid, das gezielt Falten von innen aufpolstert, die Hautstruktur stärkt und für ein sichtbar glatteres Hautbild sorgt. Zink hilft, Falten zu glätten und Selen schützt die Haut vor oxidativem Stress. Die trinkfertigen Ampullen sind mit fruchtigem Pfirsichgeschmack erhältlich. 10 Stück, 88 €. www.thalgo.de



Sommer-Pflege mit cooler Wirkung fürs Gesicht

Ob Hitze, Klimaanlage oder lange Nächte – die Haut sehnt sich im Sommer nach Frische und Pflege. Diese Seren, Ampullen und Cremes sind wahre Durstlöscher, spenden Feuchtigkeit in jeder Textur und lassen den Teint wieder strahlen. Das ist Feuchtigkeitspflege heute: modern, vielseitig und perfekt für jeden Hauttyp.

Sanfte Hautrettung

Die Overnight Oats Calming Mask von Dr. Emi Arpa ist mehr als ein Pflegeprodukt – sie ist der Geheimtipp für gestresste Haut. Mit kolloidalem Hafer, Bisabolol, Ectoin und einem 5-fach Ceramid-Komplex beruhigt sie Rötungen, stärkt die Hautbarriere und spendet intensiv Feuchtigkeit. Prä- und Postbiotika fördern zusätzlich das Hautmikrobiom. Kein Wunder, dass die beliebte Hautärztin aktuell auf Social Media für Furore sorgt. 75 ml, 62 €. dr-emiskin.de

Strahlkraft für jeden Tag

Das Illuminating Cleansing Tonic von Vagheggi ist ein 3-in-1-Gel, das die Haut tiefenwirksam reinigt, wie ein Tonic hydratisiert und den Teint sichtbar aufhellt. Pflanzliche Tenside, Mandelsäure und Panthenol befreien die Haut von Schadstoffen und stärken ihre natürliche Ausstrahlung – ideal selbst bei empfindlicher Haut. 250 ml, ca. 36 €. www.gran-cosmetic.com Das Cleansing Tonic reinigt, tonisiert und bringt den Teint zum Leuchten – sehr gut geeignet auch bei urban belasteter Haut.

Ozean. Pflege. Regeneration

Das Cell Boost Elixir von Oceanwell kombiniert ozeanisches Kollagen mit mineralstoffreichem Meerwasser, um trockene, gestresste Haut intensiv zu hydratisieren. Die leichte Textur legt sich wie ein schützender Film auf die Haut, reduziert Trockenheitsfältchen und aktiviert die Zellregeneration. 15 ml, 55,80 €. www.oceanwell.de

Ampullen eignen sich bestens für den sofortigen Frischekick Starkes Trio

Die Pro Youth Selection von Janssen Cosmetics ist eine 7‑Tage-Ampullenkur mit drei Wirkformen: Marine-Collagen, Caviar-Extrakt und Skin-Contour-Fluid. Sie regenerieren, straffen die Haut und ergänzen die Routine mit Anti-Aging-Power. 7×2 ml, ca. 30,50 €. www.janssen-cosmetics.com Drei Ampullen, ein Ziel: Kollagen, Caviar und Skin-Contour sorgen gemeinsam für ein glatteres Hautbild und jugendliche Ausstrahlung

Das Must-Have im Beauty-Regal

Toner

Kaum ein Pflegeprodukt erlebt gerade so ein Comeback wie der Toner. Leicht, wirksam und vielseitig – ein echtes Multitalent zwischen Reinigung und Pflege.

Der Toner ist in den letzten Monaten überraschend zum Beautyliebling avanciert. Immer mehr Marken launchen neue Varianten – ob klassisch klar, cremig, milchig oder mit aktiven Wirkstoffen. Der Grund: Toner passen perfekt zum aktuellen Hautpflegeverständnis, denn sie sind leicht und effizient.

Dabei ist der Toner keineswegs eine neue Erfindung. Bereits in den 1950er- und 60er-Jahren war das Gesichtstonikum fester Bestandteil der Reinigung. Damals häufig mit Alkohol formuliert, sollte es die Haut entfetten und Poren verkleinern – heute würde man solche Produkte als zu reizend einstufen. Moderne Toner setzen auf Pflege und Feuchtigkeit statt auf Austrocknung und regulieren dabei sanft den pH-Wert der Haut.

Warum der Hype ausgerechnet jetzt? Einerseits sind Toner heute multifunktional. Sie spenden nicht nur Feuchtigkeit, sondern transportieren Wirkstoffe wie Hyaluronsäure oder Panthenol direkt in die Haut. Gleichzeitig bieten sie Antioxidantien wie Niacinamid oder Grüntee-Extrakt, die die Haut vor freien Radikalen schützen und die Barriere stärken. Je nach Formulierung helfen auch sanfte Fruchtsäuren wie Milchsäure oder Salicylsäure dabei, das Hautbild zu verfeinern – ohne Irritation. Pflanzliche Inhaltsstoffe wie Kamille, Gurke oder Aloe Vera sorgen zusätzlich für Beruhigung.

Neuer Shooting-Star

Soziale Medien haben ebenfalls einen Anteil am Toner-Hype: Insbesondere „milky toner“ – also cremige, leicht milchige Texturen – erleben durch Plattformen wie TikTok eine neue Beliebtheit. Sie vermitteln das Gefühl von intensiver, aber unkomplizierter Pflege und lassen sich perfekt fotografieren. Dass sich das Hautgefühl nach Anwendung auch tatsächlich spürbar verbessert, macht den Trend pefekt.

Dermatologisch gesehen erfüllen Toner heute vor allem eine vorbereitende Funktion: Sie helfen, letzte Rückstände nach der Reinigung zu entfernen, versorgen die Haut mit einem ersten Feuchtigkeitsimpuls und machen sie aufnahmefähiger für die folgenden Pflegeprodukte. Dadurch lassen sich Seren, Cremes oder Öle besser einarbeiten.

Kein Wunder also, dass viele Pflegeroutinen inzwischen wieder Toner enthalten – oft nicht als Pflicht, sondern als geliebter Pflegeluxus.

Pflege, die prickelt Der Thermoceutical Hydra Bubble Toner von Landsberg entfaltet sich beim Auftragen als feiner Mikroschaum. Die innovative Formel mit Hyaluronsäure, Panthenol, Betain und Galactoarabinan hydratisiert intensiv und stärkt sichtbar die Hautbarriere. Gleichzeitig beruhigt sie gestresste Haut und verbessert die Elastizität. 100 ml, 54,90 €. shopping.landsberg.eu Ruhe, bitte! Stress? Nicht für die Haut: Der Calming Toner von QMS Medicosmetics beruhigt sofort, lindert Rötungen und stärkt die Hautbarriere. Mit Goldhirse, Ectoin, probiotischen Fermenten und Betain schützt er vor Umwelteinflüssen und sorgt für ein ausgeglichenes, frisches Hautgefühl – perfekt auch für empfindliche Haut. 200 ml, ca. 55 €. www.qmsmedicosmetics.de

Richtig angewendet

Toner wird nach der Reinigung aufgetragen – entweder mit einem Wattepad oder direkt in die Handflächen gegeben und sanft auf Gesicht, Hals und Dekolleté geklopft. Er ersetzt keine Reinigung, sondern bildet die perfekte Vorbereitung für nachfolgende Pflege. Am besten wird er auf noch leicht feuchter Haut angewendet – so können Wirkstoffe tiefer eindringen und ihre volle Wirkung entfalten. Je nach Formulierung kann der Toner morgens und abends verwendet werden. Milde Varianten eignen sich auch als Zwischenschritt zum Auffrischen – etwa nach dem Sport oder an warmen Tagen. Wichtig: Anschließend Serum und/oder Creme nicht vergessen.

