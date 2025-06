hat die Leitung des Steigenberger Parkhotel an der Düsseldorfer Königsallee übernommen. Er folgt auf Guntram Weipert, der dem Haus nach knapp eineinhalb Jahren den Rücken gekehrt hatte und ins Althoff Dom Hotel in Köln gewechselt war. Der gebürtige Westfale Winkler (52) besetzte in den vergangenen zehn Jahren leitende Positionen auf Bali, in Wien und Nairobi. Bei der Steigenberger-Gruppe feiert er Premiere. Er möchte nun das Haus voranbringen und auch die Fläche des früheren Sterne-Restaurants Pink Pepper wieder nutzen.