Mit der Eröffnung des Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel bringt Radisson Hotel Group ihre Luxus-Lifestyle-Marke erstmals nach Frankreich – und setzt damit ein Zeichen in einem der geschichtsträchtigsten Stadtviertel Europas. Eingebettet in das UNESCO-geschützte Viertel Vieux Lyon, gehört das Gebäudeensemble, dessen Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen, zu den kulturellen Wahrzeichen der Stadt. 1987 wurde es erstmals als Hotel eröffnet, seit 2022 zählt es zur Radisson Hotel Group. Vollständig neu interpretiert unter dem Dach der Radisson Collection, ist Cour des Loges eine Hommage an die Renaissance. Unter der Leitung der Architektin Cécile Rémond wurde das Haus restauriert. Historische Details, edle Materialien und wiederentdeckte Artefakte wurden bewahrt und mit modernen Elementen ergänzt – darunter das 17 Meter hohe Glasdach über dem Innenhof. Jedes der 61 Zimmer und Suiten ist individuell gestaltet – mit sichtbaren Holzbalken, Renaissance-Mobiliar oder eleganten Kaminen. In Kürze eröffnet im historischen Gewölbe das Spa Pure Altitude – mit Indoor-Pool, Hamam und Sauna. www.radissonhotels.com



Aufmacherbild: Nicolas Villion