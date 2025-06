hat die Leitung des Asaya Spa im Rosewood Munich übernommen. Zuvor hat sie über zehn Jahre lang Erfahrungen in Wellness, Spa und Fitness gesammelt. Zum Auftakt ihrer Karriere war sie als Fitness-Trainerin, Kosmetikerin und spa-Rezeptionistin im A-Rosa Sylt beschäftigt, es folgten Stationen wie das Hubertus in Balderschwang, The St. Regis Mardavall Resort auf Mallorca oder das Six Senses Fiji Resort. Zuletzt war Tami Le im Waldorf Astoria auf den Malediven tätig. Ihr Ziel ist es nun, neue Konzepte für das Asaya Spa zu entwickeln. Außerdem möchte sie das Angebot dort erweitern.