Katrin Schissler und Pedjam Hamie haben die Leitung des Strandhotel Fischland bzw. des Strandhotel Dünenmeer auf der Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst übernommen. haben die Leitung des Strandhotel Fischland bzw. des Strandhotel Dünenmeer auf der Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst übernommen. Schissler wird als Direktorin im Strandhotel Dünenmeer wirken, Hamie als Direktor im Strandhotel Fischland. Beide bringen Erfahrung, Professionalität und einen frischen Blick mit.

Katrin Schissler kehrt nach fast 20 Jahren an die Ostsee zurück, wo ihre Reise in die Hotellerie begann. Die gebürtige Vogtländerin war zuletzt als Executive Commercial Direktor einer großer 4-Sterne-Kette in Frankfurt, Ulm, Rostock und Berlin tätig. Nun freut sie sich darauf, ihre Leidenschaft für die Ferienhotellerie mit Ruhe, Weitblick und Gespür für Gastfreundschaft zu leben.

Pedjman Hamie hat Erfahrung in der internationalen Spitzenhotellerie gesammelt. Seine Karriere begann im Ritz-Carlton, zuletzt leitete er ein Hotelprojekt der Rewe-Gruppe in der Türkei. Nun zieht es ihn zurück in seine Heimat , wo er frische Impulse setzen und das Fischland weiterzuentwickeln möchte.