Hyatt hat sein erstes Haus in Kroatien eröffnet. Das Hyatt Regency Zadar Hotel, direkt an der Adriaküste und nahe der Altstadt Zadars gelegen, markiert einen weiteren Schritt der US-Hotelgruppein in Sachen strategische Expansion in Europa. Dabei sieht das Unternehmen insbesondere den Balkan als Markt der Zukunft. Das neue Haus soll Urlauber wie Geschäftsreisende gleichermaßen ansprechen. Die 133 Zimmer und Suiten sind in den Farben des Sonnenuntergangs gestaltet. Der Wellnessbereich verfügt über Pools, eine Sauna und ein Hammam. Einige Treatments haben regionalen Bezug. Ausflugsangebote an die Küste mit privaten Cabanas oder Dinner am Strand ergänzen das Angebot. Direktor des Hotels ist Valentin Roettger.