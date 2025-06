Deborah Valente (Foto) und Thomas Hoffelner haben die operative Geschäftsleitung der italienischen DSR-Tochter Mira Hotels & Resorts übernommen. Nachdem die Gründer im Zuge der Neuausrichtung ausgeschieden waren, soll künftig die Integration ins DSR-Portfolio im Fokus stehen.

Während Thomas Hoffelner nun für Finanzen, Recht, IT und Einkauf verantwortlich zeichnet, leitet Deborah Valente die Bereiche Commercial, Revenue und den operativen Betrieb. Hoffelner hat langjährige internationale Erfahrungen in der Hotellerie. So leitete er etwa als Finanzchef die Travel Charme Hotels. Valente ist seit 2011 Geschäftsführerin der Valentour Group in Tropea. Auch für Blu Hotels Spa war sie tätig.