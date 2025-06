ist neuer General Manager des H+ Hotel & Spa Engelberg (Schweiz). Zuvor leitete der Schweizer u. a. das Belle Epoque Hotel Victoria in Kandersteg, das Hotel Meierhof in Davos und das Hotel Europa in St. Moritz. Nun will der 46-Jährige in Engelberg neue Impulse sowohl für Urlauber als auch Tagungsgäste setzen.