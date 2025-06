Das 5-Stern-Hotel Kulm in St. Moritz will in den nächsten sechs bis sieben Jahren Jahren 125 Millionen Franken in Umbauten investieren. Geleitet werden sie vom Büro des britischen Stararchitekten Norman Foster. Das umfassende Projekt „Kulm Masterplan“ soll Tradition und Innovation vereinen. Modernisiert werden sollen die öffentlichen Bereiche, der Eingangsbereich sowie die historische Lobby Lounge. Dazu soll das Ankunftserlebnis neu inszeniert werden. Außerdem sind ein Restaurant mit Wintergarten, Terrassen mit Blick auf den St. Moritzersee, ein neuer Eventbereich sowie eine komfortable Tiefgarage vorgesehen. Ebenfalls geplant ist eine externe Einkaufspassage für Passanten und Gäste. Bei der Umsetzung sollen strategische Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt und lokale Unternehmen und Materialien einbezogen werden. Der Betrieb des Hauses soll ohne Einschränkungen weiterlaufen. Als Baustart wird Anfang 2026 anvisiert.