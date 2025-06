Trauer um Leonard A. Lauder

Am 14 Juni verstarb Leonard A. Lauder, emeritierter Vorsitzender der Estée Lauder Companies Inc., im Alter von 92 Jahren im Kreise seiner Familie.

Leonard Lauder wurde 1933 in New York City als ältester Sohn von Estée and Joseph H. Lauder, den Gründern von The Estée Lauder Companies, geboren. Lauder trat 1958 offiziell in das Estée Lauder-Unternehmen ein und spielte über sechs Jahrzehnte hinweg als Visionär und Innovator eine Schlüsselrolle bei der Umwandlung des Unternehmens von einer Handvoll Produkte, die unter einer einzigen Marke in US-Geschäften verkauft wurden, in das heutige weltweit führende Multi-Marken-Unternehmen für Prestige-Schönheitsprodukte.

„Mein Vater setzte sich sein ganzes Leben lang unermüdlich dafür ein, die Schönheitsbranche aufzubauen und zu verändern. Er leistete Pionierarbeit bei vielen der Innovationen, Trends und Best Practices, die heute grundlegend für die Branche sind“, sagte William P. Lauder, Sohn und Vorsitzender des Board of Directors von The Estée Lauder Companies. „Er war der großzügigste Mensch, den ich je gekannt habe. Er glaubte, dass Kunst und Bildung jedem zugänglich sein sollten, und engagierte sich im Kampf gegen Krankheiten wie Alzheimer und Brustkrebs. Vor allem aber war mein Vater ein Mensch, der jedem mit Freundlichkeit begegnete. Sein Einfluss war enorm. Er war davon überzeugt, dass unsere Mitarbeiter das Herz und die Seele unseres Unternehmens sind, und sie verehrten ihn und schätzten die Momente, die sie mit ihm verbrachten. Seine Herzlichkeit und Rücksichtnahme haben unser Unternehmen, die Branche und natürlich auch unsere Familie geprägt. Gemeinsam mit meiner Familie, The Estée Lauder Companies und den unzähligen Menschen, die er berührt hat, feiern wir sein außergewöhnliches Leben.“

Als legendärer Markenentwickler leitete Lauder die Einführung vieler Marken, darunter Aramis, Clinique und Lab Series. Bis zu seinem Tod spielte er eine Schlüsselrolle in der Akquisitionsstrategie des Unternehmens und war maßgeblich an den Übernahmen von Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer und M∙A∙C beteiligt.

Im Namen von The Estée Lauder Companies sagte Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer: „Leonard Lauder wurde von vielen geliebt und wird uns zutiefst fehlen. Für die Mitarbeiter von The Estée Lauder Companies war er eine Inspiration und ein Held. Für die Branche war er eine Ikone und ein Pionier, der sich weltweit Respekt verschaffte. Seine Energie und seine Vision haben unser Unternehmen maßgeblich geprägt und werden es über Generationen hinweg tun. Er war eine zutiefst mitfühlende Führungspersönlichkeit und kümmerte sich aufrichtig um jede einzelne Person im Unternehmen. Ich empfinde es als Privileg, mit Leonard gearbeitet und von ihm gelernt zu haben – er war der beste Mentor, den ich mir vorstellen kann. Er wird uns allen in Erinnerung bleiben.“

