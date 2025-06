Immer wieder machen neue Hotels mit aufregender Architektur, außergewöhnlichen Konzepten und exklusiven Serviceangeboten von sich reden. Immer wieder überraschen etablierte Häuser mit einem frischen Facelift, kombinieren Tradition, schickes Design und moderne Ansprüche.

Und immer wieder freuen sich die Gäste darauf, all das Neue zu entdecken und ein unvergleichliches Urlaubserlebnis, zugeschnitten auf ihre Wünsche und Bedürfnisse, zu genießen. Spannend sind nicht nur die Hotels selbst, sondern auch ihre Standorte. Ob in der Stille der Natur oder im Herzen einer pulsierenden Metropole, ganz nah oder weit weg – wir stellen Ihnen die schönsten nagelneuen und modernisierten Häuser vor.

,,Meine Definition eines guten Hotels ist ein Ort, an dem ich bleiben würde.” – Robert De Niro –

Im neuen Berghof in St. Johann liegt der Fokus auf Entschleunigung, Genuss und Authentizität (Foto: MISS FRECKLES, FRANZISKA WAHA) Berghof St. Johann

Stilvoll, familiär, herzlich Mit großartigen Neuerungen erwartet das 4-Sterne-Superior-Hotel Berghof in St. Johann in Salzburg seine Gäste. Erwachsene entschleunigen im neuen Rooftop Spa Adults Only mit Infinitypool und 360° Panoramarundblick. Elegante Luxussuiten versprechen Wohnkomfort mit Wohlfühlfaktor. Natürliche und hochwertige Materialien, erdige Farbtöne, viel Licht sowie Extra-Features wie eigene Sauna oder Balkon mit Badewanne machen die neuen Zimmer und Suiten zu persönlichen Rückzugsorten zum Sich-Fallenlassen. Ebenfalls neu gestaltet ist das Gourmetrestaurant, wo kulinarische Highlights an der Tagesordnung sind – vom reichhaltigen Frühstück bis hin zum 6-Gang-Gourmet-

menü am Abend. www.hotel-berghof.com

Appenzeller Huus Quell

Das Appenzeller Huus in Gonden besteht aus den zwei etablierten Hotels Huus Löwen und Huus Bären. Im Herbst wird es ergänzt durch das Appenzeller Huus Quell. Noch sind es ein paar Monate bis zur Eröffnung, doch dem 5-Sterne-Superior-Hotel eilt ein solcher Ruf voraus, dass es bereits in die Hotelvereinigung The Leading Hotels of the World (LHW) aufgenommen wurde. Das Luxushotel setzt auf ganzheitliche Erholung und vereint Wellness, gesunden Lebensstil und Entschleunigung im 2200 Quadratmeter großen Quell Spa. Der eigene Weinkeller wird der größte der Schweiz sein. www.appenzellerhuus.ch Schweizer Lifestyle-Hideaway im Appenzeller Huus in Gonden (Foto: © 2022 Nightnurse Images, Zürich)

Modernes Design trifft im Hotel Auerhahn auf 400-jährige Geschichte (Foto: RAINER KALLENBACH) Hotel Auerhahn

Im Hotel Auerhahn am Schluchsee im Schwarzwald weht ein neuer frischer Wind. Seit 1774 ist der Auerhahn mit der Familie Tröndle verbunden, nun erhielt das traditionsreiche Haus eine umfangreiche Sanierung. Die Zimmer und Suiten erstrahlen in klarem puristischem Design, sind ausgestattet mit hochwertigen Materialien und viel Holz. Dies gilt auch für das feine Spa mit Indoor-Pool, zwei Saunen, Dampfbädern und Behandlungsangebot. Kulinarisch wollen Gastgeber Marius Tröndle und Küchendirektor Yann Bosshammer Akzente setzen mit einer französisch-schwarzwälder Fusionsküche. www.auerhahn-hotel.com

,,Babymoon – mit dem Glück im Bauch Wellness-Freuden genießen.“

Make-over für mehr Privatsphäre im Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa (Fotos: Julian Artner; www.guenterstandl.de)

Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa

Nach einem sanften Spa Glow-up ist das preisgekrönte Artemacur Spa im 4-Sterne-Superior Klosterhof – Alpine Hideaway & Spa in Bayrisch Gmein noch schöner. In zeitlosem Design aus hellen Naturmaterialien und inspirierender Kunst wurden neue Wohlfühlbereiche geschaffen: exklusive Pool Cabanas für ungestörtes Relaxen, ein feinfühlig umgestalteter Ruheraum im Saunabereich und überm Pool schwebt meditative Kunst. Einmalig im Klosterhof ist das umfangreiche Angebot für Moms-to-be, wie Babymoon-Yoga oder Schwangerschaftsbehandlungen. www.klosterhof.de

Im Einklang mit der Natur im Wald-Spa des Naturhotel Forsthofgut (Fotos: Patrick LANGWALLNER) Naturhotel Forsthofgut

Ab Mai wird das 5700 Quadratmeter große Wald-Spa im Naturhotel Forsthofgut um einen eigenen Health Bereich erweitert, der der wachsenden Bedeutung von Longevity und ganzheitlicher Gesundheit Rechnung trägt. Infusionstherapien, Hypoxie Training, BIA Messungen, Personal Trainings und Rotlicht-Therapien stehen auf dem Behandlungsmenü. Der Fokus liegt auf mentaler Gesundheit, Bewegung sowie Ernährung, immer natürlich im Einklang mit der Natur. Im Juni folgen dann neue Rückzugsorte: Die neugestalteten Suiten im Waldhaus sowie drei neue Luxus-Familiensuiten. www.forsthofgut.at

Apart Resort Pachmair

seit 1453 gibt es den Pachmair in Uderns in Tirol. Und der einstige Dorfgasthof erfindet sich immer wieder neu. Der letzte Streich: das brandneue Apart Resort, wo Luxus und Tradition aufeinandertreffen und einen außergewöhnlichen Rückzugsort inmitten beeindruckender Berglandschaften bieten. Mit 31 Appartements für bis zu vier Personen sowie 16 neuen Doppelzimmern ist ein „Daheim von daheim“ entstanden, in modernem, lässig alpinem Stil. Genauso stylisch kommt der neue Wellnessbereich daher. AquaAlpin für Familien, SpaAlpin für die Großen – da wie dort beflügelndes Spa-Vergnügen. Für kulinarische Höhenflüge ist das schicke Restaurant Anna‘s Stub’n zuständig – vor Ort oder als Take-away ins Appartement. apartresort.pachmair.com Apart Resort Pachmair: Neue Adresse für anspruchsvolle Urlauber im Herzen des Zillertals

Stararchitekt Matteo Thun fühlt sich bei der Konzeptionierung des Chiemgauhof – Lakeside Retreat der Tradition und den Naturmaterialien der Region verpflichtet. (Foto: JElias-Hassos) Chiemgauhof – Lakeside Retreat

Am ufer des chiemsees wurde im Februar der Chiemgauhof eröffnet, der das Portfolio des Motel-One-Gründerpaares und Gastgeber Ursula Schelle-Müller und Dieter Müller erweitert. Das Gebäudeensemble mit 28 Suiten wurde nach Plänen des bekannten Architekten und Designers Matteo Thun errichtet. Holz ist das prägende Element. Daneben ließ Thun regionale Naturwerkstoffe wie Stein und Glas verbauen, um „zeitgenössisch Bayrisch“ das Erbe der Region mit den Vorzügen moderner Hospitality zu verbinden. Der besondere Charme der alten Holzscheunen wurde ins Jetzt übersetzt. Eine durchgehende Fensterfront eröffnet Blicke auf den See und holt die Natur ins Haus. Auch beim Foodkonzept setzt man auf Regionalität. www.chiemgauhof.com

,,Hier kann die Seele atmen und der Körper neue Kraft schöpfen.“

Mawell Resort

Dynamik und Entspannung findet der Wellness-Fan im neuen SportSpa des Mawell Resorts. Hoch über dem Jagsttal gelegen, bietet der 2000 Quadratmeter große Bereich nicht nur einen 50 x 6-Meter-Pool, sondern mit Sprudelliegen, Indoor-Pool und Fitnessraum alles, was es für eine aktive wie entspannende Me-Time braucht. Die Natur direkt vor den großen Panoramafenstern tut ein Übriges. www.mawell-resort.de In Balance im Jagsttaler Mawell Resort (Foto: www.fotolevel.de)

Die neue Edelherberge Conrad Hotel Hamburg entsteht im historischen Levantehaus Conrad Hamburg

Im Herbst dieses Jahres will das neue Conrad Hotel Hamburg seine ersten Gäste begrüßen. In der neuen Edelherberge im historischen Levantehaus an der Mönckebergstraße wird es 283 Zimmer und Suiten, Restaurant, Lounge-Bar und einen Wellnessbereich in zeitgemäßem Luxus geben. Akzente setzen verspielte, elegante und romantische Details mit Sinn für große Handwerkskunst. Zum eleganten Spa gehört ein hochmodernes Fitnessstudio und ein 20-Meter-Innenpool. www.hilton.com

„Die schönsten Erinnerungen sind stets Erlebnisse, für die man sich Zeit genommen hat.“

Sommerträume im Tratterhof Mountain Sky Hotel

Tratterhof Mountain Sky Hotel

Das Südtiroler Tratterhof Mountain Sky Hotel präsentiert sich ab Juli in neuem, stylischem Look und setzt Maßstäbe in Komfort und Design. Mit einem völlig neu gestalteten Eingangsbereich, beeindruckenden neuen Suiten und einer Wellnesswelt für große wie kleine Gäste, die ihresgleichen sucht, wird der Urlaub zum Sommertraum – hoch oben auf 1500 Metern in der Bergwelt der Dolomiten und der aufmerksamen Gastfreundschaft des Tratterhof-Teams. www.tratterhof.com

Das familiengeführte Boutique-Hotel Goldene Rose inmitten der italienischen Alpen besticht durch Eleganz und Schlichtheit, mit Sinn für Tradition (Foto: StefanSchuetz.com) Goldene Rose

Das Small Luxury Hotel Goldene Rose in Karthaus ist ein Ort der Ruhe und der Inspiration. Hier im Naturparadies des Südtiroler Schnalstals finden Gäste ab Mai eine weitere Möglichkeit, die Aussicht auf die Alpen und die unberührte Landschaft zu genießen: im neuen, ganzjährig beheizten 9-Meter Outdoor-Pool. Ein Highlight des Hauses: das Full Retreat, ein dreitägigen Programm mit Coaching und Meditationen, ganz in der Tradition der Kartäusermönche.

www.goldenerose.it

Schwarzer Adler

Geschichte, Charakter und Zukunft Direkt am Stadtplatz in Sterzing gelegen, vereint der Schwarze Adler urbanen Lifestyle mit alpiner Nähe. 28 großzügige, schlicht-elegant eingerichtete Studios bieten uneingeschränkten Komfort und maximale Freiheit. Wohnküche, Balkon, private Sauna oder ein alter Kachelofen sind in den meisten Studios obligatorisch. Der „Wellness Space“ begeistert mit Glaskubus-Sauna, und das hauseigene „Italian Restaurant“ serviert das Beste aus der authentischen italienischen Küche zwischen Brenner und Sizilien. Der Schwarze Adler ist weit mehr als ein Hotel – er ist ein modernes Urlaubszuhause in einem historischen Gebäude mit mehr als 500-jähriger Tradition. www.schwarzer-adler.it Modernes Concept Living im Hotel Schwarzer Adler in der nördlichsten Stadt Italiens (Foto: Foto: CS Creative Studio)

,,In dieser kleinen Welt für sich lassen sich ungestörte Tage fernab des Alltags verbringen.“

Das neue Grand Elisabeth ist eine Hommage an die rebellische Kaiserin Sisi

Grand Elisabeth

Einfach mal locker lassen Gerade hat das neue „Grand Elisabeth“ Hotel in der weltberühmten österreichischen Kur- und Kaiserstadt Bad Ischl eröffnet. Inspiriert vom historischen Flair der Stadt erstrahlt das 4-Sterne-Superior-Hotel mit seinen 132 Zimmern inklusive drei Suiten in einem klassischen Stil mit einem Touch Avantgarde. Denn ganz im Sinne der rebellischen, tätowierten Kaiserin steht das Hotel für Freiheit und dafür, einfach mal die Zügel locker zu lassen und das echte Leben zu genießen. Die Kaiserin fände bestimmt Gefallen in der Hotelbar „Violet Hour“ bei einem Signature Veilchen-Spritz. Und sicher würde Sisi sich im „Organic Alps Spa by Dorissima“ mit natürlichen Pflegeprodukten verwöhnen lassen. www.grand-elisabeth.at

Urbaner Chic ist characteristisch für das Hotel Wittelsbach – siehe auch Aufmacherbild (Fotos: Alex Filz Photography Hotel Wittelsbach

Das neugestaltete Hotel Wittelsbach in Bad Füssing positioniert sich zukunftsweisend als modernes Design- und Wellnesshotel. Auch die großzügige Pool- und Saunalandschaft sowie der Beauty-Spa-Bereich sind geprägt von urbanem Chic und lässiger Eleganz. Thermalwasser-Pool, Whirlpool und schicke Liegebereiche finden die Gäste im Innenraum. Im Außenbereich sorgt der neu angelegte Spa-Garten mit Außenpool sowie die Sky Sauna im sechsten Stock für Entschleunigung. www.wellnesshotel-wittelsbach.de

Die Sonne Frankenberg

Da strahlt die Sonne: Anfang des Jahres wurden die 63 Zimmer, das Restaurant Sonne-Stuben sowie der Spa-Bereich umfassend renoviert und haben einen frischen modernen Touch bekommen. Das Spa wird von Grund auf erneuert. Künftig dürfen die Gäste in finnischer und Biosauna, auf Wasserbetten und Schwebeliegen relaxen. Die Sonne Frankenberg befindet sich im 200 Jahre alten historischen Fachwerk-Ensemble aus sieben Gebäuden. www.sonne-frankenberg.de Die Sonne Frankenberg erstrahlt nach frischem Facelift (Foto: Ydo Sol)

„Travel far enough and you will meet yourself.“

Schwarzwaldluft pur genießen im Luisenhöhe – Gesundheitsresort

Luisenhöhe – Gesundheitsresort

Das Hotel Luisenhöhe auf dem Hochplateau am Westhang des Freiburger Hausbergs Schauinsland ist schon optisch ein wohltuender und inspirierender Rückzugsort. Es setzt neue Maßstäbe in Sachen Architektur und Nachhaltigkeit: Klima- und Umweltschutz werden groß geschrieben. Sensationell ist das „Gesundkunft“-Konzept, denn nachhaltige Erholung und Regeneration des Gastes sieht das Hotel als seine wichtigste Aufgabe. Alle 61 Zimmer und 22 Suiten, Restaurant und Spa sind danach konzipiert. www.luisenhoehe-hotel.de

Hotel Wiesergut bietet spektakuläre architektonische Rafinessen Hotel Wiesergut

Mit dem neuen Secret Mountain Escape wird das Designhotel

Wiesergut in Hinterglemm bei Salzburg um ein BergLoft, eine BergSuite sowie ein BergGym erweitert. Hohe, lichtdurchflutete Räume, viel Holz und Glas sowie ausgewählte Materialien und begrünte Dächer zeichnen die neuen Räumlichkeiten aus – spektakulär in den Hang hineingebaut und dem Haupthaus gegenüberliegend. www.wiesergut.com

Mount Med Resort

Ganzheitliches Health Resort Gesundheit, Schönheit und Sport stehen im Fokus des neuen Wellnesshotels in den Kitzbüheler Alpen: Mit dem Gesundheitskonzept Mylife Changer bietet das Mount Med Resort maßgeschneiderte Lösungen, die mit gezielter Prävention und Programmen in Mental Health und Fit Performance sowie einem speziellen Ernährungsprogramm zu einem gesunden Wandel des persönlichen Lebensstils führen sollen. Schwerpunkte sind u. a. Longevity, Menopause und Long Covid. Das Holistic Spa umfasst 3500 Quadratmeter mit In- und Outdoorpool, Poollounge mit Teebar, fünf Saunen und Dampfbädern, Kneipp-Parcours, Eiskabine, Ruheräumen, Fitness, Yoga, Medical Fitness und mehr. www.mountmedresort.com Eingebettet in das alpine Hochtal Wildschönau liegt das Mount Med Resort (Foto: Michael Huber Photography)

