Ayurveda-Beauty-Booster – Nachhaltige Hautrituale

Ayurveda, die traditionelle indische Heilkunst, beleuchtet die Gesundheit und Schönheit der Haut ganzheitlich. Mit nachhaltigen Ayurveda-Beauty-Boostern schenken Sie sich und Ihrer Haut mehr als einen Sommerglow – sie erhält langanhaltende Strahlkraft.

Der Sommer ist die Jahreszeit voller Leichtigkeit und Lebensfreude. Gleichzeitig bringt er aber auch Herausforderungen mit sich: Intensive UV-Strahlung, Hitze und trockene Luft können die Haut schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Unsere Haut verdient daher im Sommer besondere Aufmerksamkeit. In der ayurvedischen Hautpflege steht dabei die Balance der Pitta-Energie im Fokus. Sie soll durch kühlende Ernährung, achtsame Rituale und natürliche Pflege besänftigt werden. Es geht nicht um Perfektion, sondern um regelmäßige Gewohnheiten, die sowohl Haut als auch Geist nähren.

Eine der Hauptursachen für vorzeitige Hautalterung im Sommer ist die UV-Strahlung. Ohne ausreichenden Sonnenschutz können UVA- und UVB-Strahlen die Hautoberfläche schädigen, Sonnenbrand verursachen und langfristig zu Faltenbildung, Elastizitätsverlust und vorzeitiger Hautalterung führen. Neben Pflege und Schutz von außen lohnt sich unbedingt eine Strategie von innen: mit Astaxanthin – einem kraftvollen, natürlichen Antioxidans. Der rötliche Pflanzenstoff gehört zur Gruppe der Carotinoide, wird von Mikroalgen gebildet und verleiht unter anderem Lachs und Flamingos ihre charakteristische Farbe. Astaxanthin zählt zu den stärksten bekannten Antioxidantien, bis zu 6000-mal stärker als Vitamin C. Es schützt die Zellen vor oxidativem Stress, wirkt entzündungshemmend und unterstützt die Regeneration der Haut nach Sonnenbelastung. Darüber hinaus fördert es die Feuchtigkeitsbindung, Elastizität und den natürlichen Lichtschutz der Haut – von innen heraus. Integrieren Sie Astaxanthin in Ihre Sommerpflege, etwa durch den Verzehr von Wildlachs, Algensalat oder in Form hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel, oft kombiniert mit Omega-3-Fettsäuren oder Vitamin E. Astaxanthin ist ein starker pflanzlicher Verbündeter, um seine Haut auf natürliche Weise auf den Sommer vorzubereiten.

Achten Sie auf intensive Feuchtigkeitszufuhr! Stilles

Wasser sowie kühlende, Pitta-ausgleichende Getränke

wie Kokoswasser, Aloe-Vera-Saft oder Wasseraufgüsse mit Minze oder Rosenblättern sind natürliche Durstlöscher.



Bitte viel trinken! Ist es heiß, kann die Haut austrocknen. Dehydrierung führt zu einem Verlust der Hautelastizität und lässt sie müde und fahl wirken. Der ayurvedische Ansatz setzt daher auf intensive Feuchtigkeitszufuhr von innen – durch ausreichend stilles Wasser (Zimmertemperatur) sowie durch kühlende, Pitta-ausgleichende Sommergetränke. Ideal sind natürliche Durstlöscher wie Kokoswasser, Aloe-Vera-Saft oder Wasseraufgüsse mit Minze, Basilikum oder Rosenblättern. Sie erfrischen, ohne den Körper zu belasten. Im Sommer steigt auch die Lust auf Eis, Limonade und andere zuckerreiche Leckereien. Doch aus ayurvedischer Sicht wirkt Zucker stark erhitzend. Er verstärkt die Pitta-Energie und kann so Hautirritationen, Rötungen oder Entzündungen begünstigen. Zusätzlich belastet übermäßiger Zuckerkonsum das Verdauungsfeuer (Agni), stört die Nährstoffaufnahme und verursacht Blutzuckerschwankungen, die zu Stimmungstiefs und Heißhunger führen können. Zucker macht unsere Haut alt! Ayurveda empfiehlt, Zucker auf ein Minimum zu reduzieren und stattdessen natürliche Süßungsmittel wie frische Früchte, Honig, Datteln oder Kokosblütenzucker zu verwenden. Empfehlungen zu Ernährung und Hautpflege im Sommer folgen in der nächsten Ausgabe.

Auch stark gezuckerte Fruchtsäfte lassen sich leicht ersetzen – etwa durch frische Fruchtpürees oder Wasser mit einem Spritzer Zitrone und etwas Minze. So bleibt der Körper im Gleichgewicht – und die Haut gesund und strahlend.

Ayurvedische Ernährungstipps für den Sommerglow

Wahre Schönheit beginnt im Ayurveda im Verdauungstrakt. Eine gesunde, klare Haut ist oft Ausdruck eines harmonischen Stoffwechsels und eines starken Agni – des inneren Verdauungsfeuers. Doch gerade im Sommer kann Agni durch äußere Hitze aus dem Gleichgewicht geraten. Die Folge: Hautunreinheiten, Entzündungen oder ein fahler Teint.

Die Lösung liegt in einer Ernährung, die kühlend, leicht verdaulich und wasserreich ist. Sie hilft, die Pitta-Energie zu beruhigen und den Körper von innen heraus zu hydratisieren. Besonders empfohlen werden im Sommer: Gurken, Melonen, Zucchini, Blattgemüse, Minze, Koriander, Kokosnuss, Süßkartoffeln, gedünstetes Gemüse sowie frische Salate mit fruchtigen Chutneys. Pflanzliche Eiweißquellen liefern wertvolle Nährstoffe, ohne das Verdauungssystem zu belasten. Weniger gut verträglich in der heißen Jahreszeit sind hingegen stark erhitzende Lebensmittel wie Chili, Knoblauch, Frittiertes oder säurebildende Speisen – sie sollten deutlich reduziert werden.

Ayurvedische Hautpflege im Sommer basiert auf dem Prinzip der Sanftheit: natürliche, kühlende Rituale, die Körper und Geist erden und ins Gleichgewicht bringen. In Kombination mit dem richtigen Sonnenschutz, einer bewussten Ernährung und ausreichend innerer Feuchtigkeitspflege entsteht ein harmonisches Gesamtbild – für Haut, die von innen heraus strahlt. Finden wir die Balance zwischen Sonne und Schutz, Genuss und Achtsamkeit – als Schlüssel für eine gesunde, jugendliche Sommerhaut.







Auf einen strahlenden Sommer viel vielen Sonnenküssen.

Ihre Agnes Ada Herzog

For your daily smile, Agnes Ada Herzog

Ayurveda Business Health Coach, www.business-health-coach.com