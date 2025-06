Dornbracht launcht eine Reihe von Neuheiten, darunter Handtuchwärmer, neue Lichtspiegel und eine größere Version des Imo-Einhebelmischers. Gemeinsam mit den Armaturen des Herstellers ermöglichen sie bis ins Detail aufeinander abgestimmte Baddesigns. Zu den Neuheiten gehören u.a. Handtuchwärmer, die exklusiv für Dornbracht in Zusammenarbeit mit Zehnder entwickelt wurden, einem Experten für Bad- und Design-Heizkörper. Die Gestaltung stammt von Sieger Design. Erhältlich sind sie in eckiger oder runder Ausführung sowie in zwei unterschiedlichen Größen mit vier oder sechs Heizstäben. Zur Verfügung steht zudem eine Vielzahl von Oberflächen, die von Chrom über Champagne gebürstet (22kt Gold) bis hin zu Schwarz matt reicht. Die Heizkörper sind intuitiv über einen bauseitigen Schalter oder ein Bedienelement steuerbar. Für die erste Variante kann ein beliebiger Schalter gewählt werden, der beispielsweise den Lichtschaltern im Bad gleicht. Das bietet unter anderem auch Möglichkeiten zur Gebäudeautomation. Ab September ist zudem ein Bedienelement mit Timerfunktion erhältlich. Die Badneuheiten umfassen außerdem Lichtspiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung und Bedienung per Touch. Wechselnde Farbtemperaturen und ein stufenweises Dimmen des Lichts sind ebenfalls möglich. Die eleganten, reduziert gestalteten Spiegel gibt es in Schwarz und Weiß, rund und eckig sowie klein und groß. Die Dornbracht-Armaturenserie Imo wird um einen vergrößerten Einhebelmischer erweitert. Mit einer Ausladung von 135 mm eignet er sich besonders für größere Waschtische.

www.dornbracht.com/perfect-match