ist neuer Chief Operating Officer der DSR Hotel Holding. Damit hat er die operative Verantwortung für die 33 Hotels und Resorts der Hotelgruppe und berichtet direkt an CEO Marek Andryszak. Der erfahrene Hotelmanager (56) bringt mehr als 30 Jahre Expertise in der internationalen Hotellerie mit. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören neben der klassischen Hoteloperative auch die Bereiche Technik, Spa sowie Food & Beverage. Markus Lewe war in verschiedenen Führungsrollen bei Marriott International tätig, zuletzt als Area Vice President Central Europe. Zu seinen Aufgaben gehörten dort u. a. die Integration von Starwood Hotels in Zentraleuropa und die Leitung von mehr als 50 Hotels in mehreren Ländern. Nach Stationen bei HRG Hotels und Wohnvoll Hospitality Service kehrt Lewe nun in die operative Hotellerie zurück. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Besonders reizvoll finde ich, Teil einer Entwicklung zu sein, die erdgebundene Reisen und nachhaltige Urlaubskonzepte in den Mittelpunkt stellt“, so Lewe.