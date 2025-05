hat die Führung des Kempinski-Hotels Das Tirol übernommen. Damit löst er Thies Bruhn als General Manager des 5-Sterne-Hauses ab. Bethke stammt aus der Region Heidelberg (Baden-Württemberg). Nach Stationen als Sales- und Food & Beverage-Manager im Ritz-Carlton Hotel Florida und als General Manager der Althoff-Hotelgruppe (Schlosshotel Lerbach) war er zuletzt als General Manager für die Luxushotelgruppe Kempinski u.a. in China, Amman, Abu Dhabi und Spanien tätig. Außerdem hat er in der berühmten Schwarzwälder „Traube Tonbach“ beim renommierten Küchenkünstler Harald Wohlfahrt auch das Koch-Handwerk erlernt. In seinem neuen Wirkungskreis möchte er seinen Gästen „die einmalig schöne Natur“ durch Service- und Concierge-Experten näherbringen.