übernimmt die Position als Spa-Managerin im kürzlich mit fünf Sternen ausgezeichneten Neumühle Resort & Spa. Mit frischen Ideen und spürbarem Gestaltungswillen hat sie bereits zu Beginn ihrer Tätigkeit neue Akzente gesetzt – etwa durch die Neuausrichtung des Day-Spa-Angebots sowie durch die Entwicklung innovativer Retreat-Konzepte. Schäfer blickt auf eine fundierte Ausbildung zurück: Nach dem Abschluss als staatlich geprüfte Kosmetikerin schloss sie die Kosmetikmeisterschule erfolgreich ab – gekrönt mit dem Meisterpreis. Ihre Führungsqualitäten stellte sie früh unter Beweis: Bereits mit 22 Jahren übernahm sie erstmals Verantwortung als Junior-Leiterin eines Spa-Bereichs. Vor ihrem Wechsel in die Neumühle war sie als Spa-Managerin in einem 4-Sterne-Superior-Wellnesshotel in der Region tätig. Im Zentrum ihres beruflichen Wirkens steht ein ganzheitlicher Ansatz.