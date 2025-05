Nachhaltiges Duschen sollen die Duschkugeln turn.ies von turn of beauty ermöglichen. Sowohl der Dosierer als auch die Kugeln sind von der Produktidee über die Entwicklung und das Design bis hin zur Produktion made in Germany. Ein patentierter Dosierer, turn genannt, bildet die Basis für Aufbewahrung und Einsatz der kleinen Duschkugeln. Sie sind vegan, pH-hautneutral und enthalten ausschließlich rein natürliche Inhaltsstoffe. Zum Duschen verreibt man die Kugeln bei Wasserkontakt leicht in den Handflächen, wodurch ein cremiger Schaum entsteht. Pro Duschgang ist in der Regel eine Duschkugel ausreichend. Aktuell gibt es die turn.ies in zwei Duftvarianten. Erhältlich sind sie als 4er-Pack aus insgesamt 72 Duschkugeln.

www.turn-store.com