Ein neues Eventkonzept der Beauty- und Gesundheitsbranche feiert am 28. und 29. März 2025 Premiere: The Art of Beauty & Health bietet Endverbrauchern an zwei Tagen ein volles Programm mit knapp 60 Speakern aus ganz Deutschland, über 20 Marken sowie vielen Workshops und Masterclasses. Das neue Format ergänzt die bereits etablierten, jährlichen Fachmessen Beauty Düsseldorf und Top Hair. Während sie sich vorrangig an Experts der Schönheits- und Friseurbranche richten, spricht The Art of Beauty & Health die breite Öffentlichkeit an und fokussiert sich dabei insbesondere auf NRW, das größte Einzugsgebiet Deutschlands. Mehrere tausend Besucher werden an zwei Tagen – räumlich getrennt von den B2B-Messen – im futuristischen Glasfoyer direkt am Eingang Messe Süd erwartet. „City of Beauty“ heißt die erste Edition des neuen Eventformats, bei dem die Gäste eine kreativ gestaltete Location entdecken können, die wie eine Stadt in verschiedene Hotspots aufgeteilt ist. Der „Garden of Future“ präsentiert drei Naturkosmetikmarken, am „Campus of Beauty“ finden den ganzen Tag Panel Talks und Interviews statt, bei denen internationale Experten Einblicke in aktuelle Trend- und Beautythemen geben. Besucher erhalten beim Kauf eines Tickets eine exklusive Goodie Bag mit Produkten der Partnermarken.

https://art.beauty.de