Brenners Park-Hotel & Spa. Im luxuriösen Ambiente des Traditionshauses in Baden-Baden beginnt eine neue Ära der Hautpflege. Die preisgekrönte Villa Stéphanie Spa & Wellbeing bietet nun innovative, nicht-invasive Technologien, die Hautanalyse und -behandlung auf ein neues Niveau heben.

Eine neue Ära in der Villa Stéphanie Spa & Wellbeing

Jede Haut ist einzigartig. Doch was mit bloßem Auge oft nicht erkennbar ist, macht die hochmoderne Visia Gen7-Technologie sichtbar. Sie erstellt hochauflösende Gesichtsaufnahmen aus mehreren Winkeln und analysiert tieferliegende Hautstrukturen. Diese detaillierte Aufschlüsselung erlaubt eine gezielte Beratung und maßgeschneiderte Behandlungsempfehlungen – perfekt für alle, die ihre Haut wirklich verstehen möchten. Und genau das bietet ganz neu die Villa Stéphanie im Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden an.

Nach umfassender Analyse folgt die passende Behandlung: Das JetPeel-Facial ist eine patentierte Technologie mit der First-Class-Gerätelinie von Landsberg Ästhetik. Dabei werden hochwirksame Seren mit hoher Geschwindigkeit sanft, aber tiefenwirksam in die Haut eingeschleust. Das Besondere: Die Behandlung ist schmerzfrei und hochwirksam.

Eine sanfte Lymphdrainage mit Bio-Aloe Vera und Hyaluronsäure aktiviert die Mikrozirkulation, entgiftet die Haut und bereitet sie auf die nächsten Schritte vor. Danach folgt ein Peeling, das abgestorbene Hautzellen entfernt und den Teint verfeinert. Schließlich werden hochkonzentrierte Wirkstoffe tief in die Haut gebracht – für Hydration, Stärkung der Hautstruktur und einen frischen Teint. All das passiert jeweils mittels feinsten nebeligen Jetstreams, die bis auf Unterschallgeschwindigkeit beschleunigt werden, um durch die Mikrokanäle der Haut in die subdermalen Bereiche zu gelangen und dort die Wirkstoffe zu platzieren. „Mit dieser Erweiterung unseres Spa-Angebots bleiben wir der Tradition der Villa Stéphanie und des Brenners treu: Maßgeschneiderter Service und stetige Innovation. Jeder Gast hat eigene Bedürfnisse – deswegen legen wir großen Wert auf eine individuelle Betreuung. Gleichzeitig wollen wir mit der Zeit gehen und stets die modernsten Behandlungen anbieten. Dafür ist die apparative Kosmetik heute nicht mehr wegzudenken“, sagt Katharina Stöckinger, Head of Spa der Villa Stéphanie.

Die Villa Stéphanie Spa & Wellbeing und das Medical Care setzen höchste Maßstäbe

Höchste Kompetenz auch bei der neuen, eigens entwickelten

Erstklassige Medizin & luxuriöse Entspannung

Die neuen, innovativen Behandlungen passen perfekt zum wachsenden Trend Longevity – dem Streben nach nachhaltiger Gesundheit und einem langen, vitalen Leben. Neben hochwertigen kosmetischen Behandlungen für eine gesunde, schöne Haut spielt dabei auch die medizinische Prävention eine entscheidende Rolle. Mit dem Profi-Team des Brenners Medical Care (Foto links) bietet das Hotel ein umfassendes Konzept zur Gesundheitsvorsorge an. Kompetente Partner stehen mit modernster Diagnostik bereit, um die Gäste in den Bereichen Vorsorge, Therapie und Ernährung zu beraten. Die Kombination aus erstklassiger Medizin und luxuriöser Entspannung in der Villa Stéphanie macht das Brenners Park-Hotel & Spa zu einer einzigartigen Destination für alle, die sich ganzheitlich um ihr Wohlbefinden kümmern möchten.

Ab Frühsommer lohnt es einmal mehr, (wieder) in das deutsche Stammhaus der Oetker Collection in den Schwarzwald zu kommen. Nach einer umfassenden Renovierung wird das Hotel an der berühmten Lichtentaler Allee eine neue Ära einläuten und mit einer wunderbaren Mischung aus zeitlosem Charme und elegantem Komfort seine Gäste empfangen.

Brenners Park-Hotel & Spa Hotel, Spa und Medical Care befinden sich direkt an der Lichtentaler Allee in Baden-Baden. www.brenners.com

Die Villa Stéphanie bietet exklusive Club-Mitgliedschaften an. Alle Behandlungen können auch Außer-Haus-Gäste buchen.

