Der Badhersteller Kaldewei bietet neuerdings Cradle to Cradle Certified® (C2C) Bade- und Duschwannen sowie Waschtische an. Damit stellt das Unternehmen die Weichen in Richtung des globalen Trends zur Kreislaufwirtschaft. Dahinter steckt das Ziel einer nachhaltigen Zukunft. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Bauwirtschaft künftig noch stärker auf C2C Certified Produkte und Materialien setzen wird. Die Transformation zur Circular Economy bedeutet, dass die eingesetzten Rohstoffe am Ende ihrer Nutzungsphase wieder als Ausgangsmaterialien für neue, schadstofffreie Produkte genutzt werden – ohne Qualitätsverlust und ohne signifikanten Quantitätsverlust. Die Voraussetzungen dafür müssen bereits zu Beginn der Produktentwicklung geschaffen werden. Kaldewei Badobjekte bestehen aus Stahl und Glas und können am Ende ihres Lebenszyklus zu 100 Prozent in den Materialkreislauf zurückgeführt werden. Dies wird jetzt durch die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von unabhängiger Stelle bestätigt. Rund 600 verschiedene Artikel des Unternehmens dürfen sich nun „Cradle to Cradle Certified® silver“ nennen, darunter natürlich auch die am stärksten nachgefragten Klassiker für Privatbäder und das Projektgeschäft. Kaldewei ist damit der erste Anbieter von Bade- und Duschwannen sowie Waschtischen, der durch ein C2C Certified Zertifikat seine konsequent nachhaltige Ausrichtung belegen kann. www.kaldewei.de/unternehmen/nachhaltigkeit