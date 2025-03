Thomas Wrubel ist neuer Hoteldirektor des Dorint Marc Aurel Resort Bad Gögging. Bisher war er dort seit 2004 als stellvertretender Hoteldirektor tätig. Seine begann begann der 40-Jährige mit einer Ausbildung zum Hotelkaufmann im Intercity Hotel München. Anschließend arbeitete in Hotelgruppen wie Le Méridien, ArabellaSheraton, Hilton oder Marriott im In- und Ausland in verschiedenen Bereichen.